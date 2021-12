Esther Acebo è incinta

Esther Acebo è incinta e diventerà presto mamma! L’attrice che interpreta Stoccolma ne La casa di carta aspetta il suo primo figlio, come ha confermato lei stessa su Instagram.

L’attrice ha mostrato la sua pancia sui social, durante una vacanza alle Canarie, con sfondo l’oceano. Su Instagram Esther Acebo ha pubblicato lo scatto, scrivendo:

“Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi) e per quello che intuite dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane”.

La conferma arriva dopo che la stampa spagnola, aveva già parlato della gravidanza di Esther Acebo negli ultimi giorni. Infatti, in occasione della presentazione dell’ultima stagione di La casa di carta, l’attrice è apparsa sul red carpet con un vestito attillato che evidenziava la sua pancia. In molti hanno ipotizzato che fosse incinta, e ora finalmente ne abbiamo la certezza.

Mancano invece una serie di altre certezze, dato che Esther Acebo non ha svelato altri dettagli. Non sappiamo infatti quando il bebé verrà al mondo, e nemmeno se si tratta di una bambina o di un bambino. Anche l’identità del padre del bambino rimane segreta, dato che non è chiaro chi sia il compagno dell’attrice. Secondo i rumor, il papà dovrebbe essere l’attore Alejandro Tous, con il quale Eshter Acebo è stata avvistata ultimamente.

Di recente anche Jamie Lorente, interprete di Denver ne La casa di carta, è diventato papà. Sembra che l’attore abbia una relazione con la costumista dello show, che ha dato alla luce la prima figlia della coppia. Infatti di recente Lorente ha postato la prima foto di sua figlia.

La casa di carta volume 5 parte 2, che scrive la parola fine a questa saga, è ora su Netflix.

