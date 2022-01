3 Le parole di Emma Watson

Emma Watson e quella confessione su Tom Felton che ha fatto impazzire i fan di Harry Potter. Lo scorso 1 gennaio il fandom della saga cinematografica legata al maghetto più famoso al mondo è tornato in vita. Tutto grazie alla speciale reunion celebrativa del ventesimo anniversario dall’uscita del primo film organizzata da HBO Max. Nel corso dell’evento i protagonisti storici si sono lasciati andare a una serie di confessioni inedite su quanto accaduto nel dietro le quinte.

Tra le tante rivelazioni ha stupito quella fatta dalla Watson, interprete di Hermione. L’attrice ha infatti raccontato di aver avuto una cotta (a senso unico) per il suo collega Tom. “Sono entrata in una stanza dove stavamo facendo lezione. L’incarico che ci era stato assegnato era quello di disegnare l’aspetto di Dio secondo noi. Tom aveva disegnato una ragazza con un berretto all’indietro su uno skateboard. E non so come dirlo, mi sono innamorata di lui“, ha raccontato. “Entravo tutti i giorni e cercavo il suo numero sul foglio delle chiamate, che era il numero sette. Se il suo nome era sul foglio delle chiamate, era una giornata davvero emozionante. Aveva tre anni più di me me e mi diceva sempre ‘Sei come la mia sorellina‘”, ha poi concluso.

A distanza di qualche giorno da quella rivelazione che ha entusiasmato i fan, Emma Watson è tornata a parlare del suo rapporto con Tom Felton in un’intervista per British Vogue. L’attrice ha confermato che tra loro due non è successo nulla di sentimentale, ma ha allo stesso tempo dichiarato di essere tuttora in contatto con Tom. “Parliamo quasi tutte le settimane“, ha brevemente detto Emma. La Watson ha poi reagito con entusiasmo alla frenesia che si è venuta a creare tra i fan per le sue dichiarazioni. “Pensiamo solo che sia dolce“, ha commentato l’attrice anche a nome di Felton.

E a proposito di quest’ultimo, ecco come ha commentato in interviste passate il suo rapporto con l’ex collega e amica.