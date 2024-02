Emma Galeotti, la creator che ha conquistato Alessandra Amoroso e “I soliti idioti” – INTERVISTA VIDEO

Social generation

Stefano D Onofrio | 13 Febbraio 2024

Interviste

Dal successo sul web alla passione per la recitazione: Emma Galeotti utilizza ogni mezzo per comunicare il suo mondo al mondo. Nata a Milano nel 2002, Emma raggiunge la popolarità grazie ai social network dove conta più di 250 mila seguaci su Instagram e quasi un milione di follower su TikTok.

Qui la giovane creator racconta la sua quotidianità spaziando su diversi temi, dalla vita universitaria all’universo del lifestyle in ogni sua forma. Emma non pone limiti alla sua creatività e trae ispirazione da tutto ciò che le accade nella vita di tutti i giorni. Con la sua ironia e la sua leggerezza (da non confondere con superficialità) è riuscita a crearsi una nutrita fanbase che la sostiene in tutti i suoi progetti.

A Sanremo Emma Galeotti arriva al fianco di Alessandra Amoroso, supportandola nella creazione dei contenuti ad hoc per i canali social. C’è anche il suo zampino nella vincente strategia adottata dalla cantante, la quale ha utilizzato l’autoironia per rispondere ai tanti meme (spesso ai limiti del bullismo) di cui è stata protagonista – suo malgrado – nell’ultimo periodo.

Emma Galeotti, dal web a Sanremo e al cinema

“È proprio speciale, è come se avesse dentro di lei qualcosa di unico“, dichiara Emma parlando con affetto della Amoroso. L’esperienza a Sanremo è un frullatore di emozioni per la Galeotti, che da qualche settimana ha debuttato sul grande schermo nel terzo capitolo della saga de I soliti idioti. “È stata un’esperienza fantastica anche perché loro erano i miei idoli di quando ero piccola – ha spiegato – quando mi hanno chiamata sono impazzita di gioia“.

Lavorare al fianco di due attori istrionici come Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio è stato un bel campo scuola per l’idolo della generazione Z. “Il mio personaggio è una studentessa ambientalista che crede molto nei suoi ideali“, svela. Ideali che la porteranno a scontrarsi con Ruggero, che rappresenta l’archetipo del boomer negazionista. Ma lasciamo che sia proprio Emma a raccontarsi meglio. Di seguito il video del nostro incontro con la content creator avvenuto durante la settimana del Festival: