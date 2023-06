News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 17 Giugno 2023

Game of Thrones

Emilia Clarke rivela se ha già guardato House of the Dragon e se sarà nel cast dello spinoff di Game of Thrones su Jon Snow

Emilia Clarke a tutto campo

Emilia Clarke sembra aver chiuso per sempre il capitolo Game of Thrones. L’attrice ha ottenuto la popolarità mondiale grazie al ruolo di Daenerys Targaryen. In questi giorni l’attrice è impegnata nell’attività promozionale di Secret Invasion, la nuova serie Marvel che approderà su Disney+ a partire dal prossimo 21 giugno.

L’anteprima mondiale del nuovo show è stata però occasione per parlare anche della sua carriera passata. Una giornalista di Extra TV le ha infatti posto una domanda su House of the Dragon, il primo fortunato spinoff legato al mondo de Il trono di spade che ha avuto un enorme successo sulla HBO. “Non so se questo è ancora vero ma non hai ancora guardato neanche uno degli episodi di House of the Dragon, vero?“, ha domandato l’intervistatrice.

“No, nessuno. è come se qualcuno ti dicesse vuoi tornare indietro ai tempi del liceo e guardare le persone fare ciò che facevi in quel periodo – ha risposto la Clarke – Sarebbe così strano. Mi farebbe sentire strana, auguro loro buona fortuna ed è meraviglioso. Amo vedere la mia parrucca bionda su qualcun altro. Ma sì, questa è la ragione per cui non ho ancora guardato neanche un episodio“.

E a proposito della serie spinoff che sarà incentrata su Jon Snow, già annunciata dalla HBO, Emilia Clarke ha le idee altrettanto chiare. “Non penso. Kit ti voglio bene. Guarderò quella serie perché ci sei tu o ti dirò di averlo fatto ma non ci sarò, non penso. Ad ogni modo, tu mi hai ucciso”, conclude l’attrice ironizzando sul finale di Game of Thrones.

Della serie che vede protagonista il personaggio interpretato da Kit Harington ci sono ancora soltanto pochi rumor. La HBO ha annunciato la volontà di produrre il progetto ma, ad oggi, non ci sono aggiornamenti in merito.