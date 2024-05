News e anticipazioni

Martina Pedretti | 15 Maggio 2024

è colpa mia

Prime Video annuncia che È colpa tua uscirà a dicembre

Finalmente l’attesa è (quasi) finita! Durante gli Upfront di maggio 2024, Prime Video ha annunciato che È colpa tua, il sequel del film È colpa mia, uscirà sulla piattaforma a dicembre 2024.

Alla fine di quest’anno quindi i fan di Culpables potranno gustarsi il tanto atteso secondo capitolo di questa trilogia, con protagonisti Gabriel Guevara e Nicole Wallace.

Un piccolo video teaser ha infatti annunciato che È colpa tua uscirà a dicembre 2024, anche se la data di uscita precisa non è ancora stata svelata. Ecco la clip con Nick e Noah:

Anche questo lungometraggio si basa sull’omonimo romanzo spagnolo di Mercedes Ron, il secondo della trilogia Culpables, nata su Wattpad come After.

In È Colpa Tua prosegue la storia d’amore tra Noah e Nick. I due iniziano la loro burrascosa relazione, tra alti e bassi, come già ci anticipa anche il teaser trailer.

In attesa della sinossi ufficiale, possiamo basarci sul romanzo da cui è tratto il secondo film. Quando Noah si è innamorata di Nick, sapeva che la loro relazione non sarebbe stata semplice. I due provengono da mondi troppo diversi, ma insieme sono pura elettricità, un’esplosione di fuoco e scintille. Finora l’amore e la passione hanno prevalso sull’orgoglio, ma la vita di Noah sta per essere stravolta di nuovo con l’inizio dell’università. La differenza d’età, la vita nel campus, le feste pericolose e i demoni interiori che li perseguitano metteranno Nick e Noah alla prova ripetutamente, minacciosi come una bomba a orologeria pronta a esplodere, riportando a galla tutte le insicurezze e i segreti che non hanno mai avuto il coraggio di confessarsi.

Tutti pronti per È colpa tua, su Prime Video a dicembre 2024? Per ingannare l’attesa potete recuperare È colpa mia, già presente sulla piattaforma.