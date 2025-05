Il trailer di È colpa nostra, capitolo conclusivo della saga Culpables, è il più visto di sempre per un film in streaming

Nuovo record per È colpa nostra

Che ci sia molta attesa per il capitolo conclusivo della saga Culpables è ormai evidente e il primo teaser trailer di È colpa nostra lo dimostra ancora di più. Solo qualche mese fa vi segnalavamo che il secondo film, È colpa tua, aveva registrato il miglior debutto di sempre per un film internazionale su Prime Video.

Culpa Tuya ha ottenuto il primo posto in classifica in ben 170 paesi e in appena un mese dall’uscita il film è riuscito a fare meglio del suo predecessore. Ora c’è un nuovo record da festeggiare per Mercedes Ron, l’autrice dei libri da cui sono tratti i film, e i due protagonisti Gabriel Guevara e Nicole Wallace.

Secondo i dati di WaveMetrix riportati da Deadline, il trailer del film in lingua spagnola ha totalizzato 163 milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme in appena una settimana dalla sua uscita. Si tratta di un numero di gran lunga superiore rispetto a quello di qualsiasi altro film originale per un film di streaming nello stesso periodo di sette giorni.

Un risultato strabiliante che conferma quanta attesa ci sia per la conclusione di una saga che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Nel primo video vediamo Noah e Nick che, dopo gli eventi del secondo capitolo, sembrano più distanti che mai.

Riusciranno ad appianare le divergenze e a ritrovarsi? Culpables è un fenomeno mediatico talmente forte che ha dato vita anche a un remake inglese. A febbraio su Prime Video è arrivato My Fault: London, con Matthew Broome e Asha Banks.

Proprio nelle ultime ore è stato annunciato che la pellicola avrà ben due sequel e, esattamente come il titolo originale, diventerà una trilogia. In molti si chiedono se anche l’Italia avrà il suo Culpables. Intanto noi l’abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale, che ci ha creato un cast ideale.