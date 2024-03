Cinema e Celebrity

3 Marzo 2024

Dune

Quanto hanno guadagnato Timothée Chalamet e Zendaya per Dune 2? Rivelati i presunti cachet dei due protagonisti

I cachet di Timothée Chalamet e Zendaya

Timothée Chalamet e Zendaya sono i protagonisti di Dune – Parte 2. Il secondo attesissimo capitolo della saga cinematografica diretta da Denis Villeneuve è approdata da qualche giorno nelle sale di tutto il mondo.

A distanza di tre anni dal primo film ritroviamo ancora una volta la storia di Paul Atreides in fuga con sua madre dopo che gli Harkonnen hanno distrutto la sua casata. I due trovano aiuto e ospitalità da parte dei Fremen, guidati da Stilgar (interpretato da Javier Bardem). Grazie a questo popolo, e all’aiuto di Chani (Zendaya), Paul ripartirà e costruirà il suo piano per trovare la sua personale vendetta.

Un sequel, come detto, molto atteso dai fan della saga che dovranno adesso attendere ancora un po’ di tempo per il terzo capitolo. Dune Messiah, questo l’ipotetico titolo del terzo e ultimo film, potrebbe arrivare nei cinema non prima del 2027.

Dovremmo ritrovare anche in questa nuova pellicola sia Timothée Chalamet che Zendaya, veri protagonisti della saga accanto a Rebecca Ferguson, al già citato Bardem e alla new entry Florence Pugh. Ma vi siete mai chiesti quale sia stato il cachet percepito dai due attori per interpretare il ruolo di Paul e Chani.

Alcune testate internazionali si sono divertite a fare i conti in tasca al cast e hanno definito i presunti salari di Chalamet e Zendaya. Secondo quanto spifferato da Fandom Wire, Timothée si sarebbe portato a casa ben 3 milioni di dollari per Dune – Parte 2.

Si tratta di un cachet sicuramente ottimo ma di gran lunga inferiore a quello che l’attore ha percepito per Wonka. Per il prequel de La fabbrica di cioccolato Chalamet avrebbe conquistato un salario di ben 10 milioni di dollari. Alquanto inferiore il cachet riservato a Zendaya.

Secondo Celebrity Net Worth, la protagonista di Euphoria sarebbe stata pagata 1 milione di dollari per il film. Si tratta di rumor e indiscrezioni che non sono state confermate né dai diretti interessati né dalla produzione.