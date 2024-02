Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 2 Febbraio 2024

Dreams and Realities

News e trama Dreams and Realities di lunedì 5 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Dreams and Realities lunedì 5 febbraio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Dreams and Realities: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 5 febbraio 2024.

Nell’episodio precedente, di venerdì 2 febbraio, nonostante le conclusioni del rapporto di autopsia indichino il suicidio di Meryem, Gunes si rifiuta di accettarlo.

Torturata dal senso di colpa per non aver creduto all’amica quando negava una relazione con il capo defunto, Gunes conduce un’indagine privata nella casa di Meryem. Tuttavia, la sua ricerca si rivela infruttuosa, perché non riesce a trovare prove che possano cambiare il verdetto.

Ma non finisce qui…

Trama puntata lunedì 5 febbraio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Dreams and Realities di lunedì 5 febbraio 2024!

Nel prossimo episodio della prima stagione di Dreams and Realities, Setenay, Melike e Nursel, dopo la tragedia della perdita di Meryem, decidono di intraprendere insieme la luna di miele che Setenay e Emre avrebbero dovuto fare. Le quattro sperano che questo gesto possa lenire le ferite ancora aperte e consentire loro di superare il lutto.

Tuttavia presto si rendono conto che il viaggio non servirà, e che il dolore non si può lasciare dietro. Una volta tornate a casa, Setenay è speranzosa di riconciliarsi con Emre, che arriva improvvisamente galleria. La donna spera che il suo arrivo sia motivato da un desiderio di riconciliazione, ma in realtà l’uomo vuole discutere solamente della divisione dei mobili comprati per la loro casa.

Nel frattempo, Melike cade nel bagno e inizia a riflettere su chi si sarebbe preso cura di lei se le cose fossero andate peggio. Questo la spinge a prendere misure concrete per la sua sicurezza, annotando le password e i contatti di emergenza. Accetta anche di incontrare l’uomo che Nursel le ha presentato, cercando una nuova connessione in un mondo che sembra crollare intorno a lei.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di lunedì 5 febbraio 2024 di Dreams and Realities.

