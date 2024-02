Doc, uno studente salva un uomo con un massaggio cardiaco dopo averlo visto nella serie

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 21 Febbraio 2024

Doc Nelle Tue Mani

Doc, la serie salva una vita

Guardare una serie tv come Doc – nelle tue mani può salvare la vita! Il medical drama di Rai Uno è tornato a gennaio con la terza stagione. Un nuovo ciclo di episodi che ha ritrovato l’affetto del pubblico che fanno, ormai da diversi anni, di Doc uno dei successi più grandi della tv di Stato.

Ancora una volta nei panni del protagonista troviamo Luca Argentero, interprete del primario del Policlinico Ambrosiano. Che la serie sia ormai diventato un appuntamento fisso lo dimostrano sia gli ascolti registrati ogni giovedì sera che i numeri su RaiPlay.

Forse in pochi si sarebbero aspettati che il medical drama sarebbe potuto diventare anche una vera e propria “scuola” per il primo soccorso. È notizia di pochi giorni fa che uno studente ha riproposto una manovra vista nella serie Doc – nelle tue mani per salvare la vita a un uomo.

A riportare l’indiscrezione è stato Il Resto del Carlino, che ha raccontato cosa è accaduto in un piccolo paese in provincia di Verona. Un uomo ha un malore e si accascia in strada accanto alla moglie impotente. Uno studente di 14 anni assiste alla scena e, con coraggio, decide di intervenire e non attendere l’arrivo del 118.

Matteo, questo il nome del ragazzo, decide di fare un massaggio cardiaco all’uomo. Una manovra che aveva imparato dopo aver visto Doc in televisione. “Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori – ha spiegato il giovane in un’intervista a La Stampa – Meno male, mi viene da dire adesso“.

Secondo quanto raccontato da Matteo il suo intervento avrebbe salvato la vita all’uomo. “L’ho fatto per 15 minuti. Non mi sono mai fermato finché non è arrivata l’ambulanza e poi anche l’elisoccorso che lo ha portato in ospedale“, ha rivelato Matteo.

Una storia meravigliosa di come un medical drama di puro intrattenimento può diventare un tutorial.