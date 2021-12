3 La foto di Danna Paola

Danna Paola ha fatto preoccupare i fan questa settimana. Chi segue l’ex protagonista di Elite sui social sa perfettamente che quest’ultima ama condividere diversi momenti della sua vita privata, mostrandosi durante le diverse parti del giorno. Lo scorso weekend Danna ha fatto tremare alcuni seguaci pubblicando una sua foto con un cappuccio e una maschera d’ossigeno piazzata davanti naso e bocca.

Il selfie era accompagnato dalla didascalia “Copritevi bene amici” e ciò ha dato il via alle teorie più disparate. Molte persone sul web hanno ipotizzato che l’interprete di Lucrecia avesse addirittura il covid e che avesse bisogno di una terapia per poter debellare il virus. Per fortuna niente di tutto questo. Vista l’enorme attenzione mediatica che ha seguito la pubblicazione dello scatto, la Paola è stata costretta a chiarire e fare delle precisazioni sul suo stato di salute.

“Piccoli grazie per esservi preoccupati. Mi sto tenendo in pieno riposo, perché mi sono ammalata molto… il raffreddore che ho preso è molto pesante, grazie a Dio non è covid – ha dichiarato Danna Paola in un tweet – Ma per favore copritevi bene, mangiate bene e alzate le vostre difese con molte vitamine, prendetevi molta cura di voi stessi, è davvero brutto“. Insomma, niente di preoccupante se non una brutta influenza dovuta al freddo di questi giorni e alla stanchezza data dai numerosi impegni lavorativi della star messicana. Da qualche mese infatti la Paola è impegnata in un vero e proprio tour promozionale del suo nuovo disco, tra concerti e interviste in tutto il mondo.

È stata proprio la sua esigenza di dedicarsi alla carriera musicale che ha portato Danna a decidere di abbandonare Elite al termine della terza stagione. E a proposito del teen drama spagnolo, a breve alcuni dei protagonisti torneranno su Netflix per tre short stories speciali.

Ecco cosa dobbiamo aspettarci