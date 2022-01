3 Danna Paola e l’ex di Ester Exposito

Continua la strana connessione tra Danna Paola, Ester Exposito e l’ex di quest’ultima Alejandro Speitzer che fa tanto discutere il mondo del gossip. Vi abbiamo già raccontato in passato che l’ex interprete di Lu in Elite ha lavorato in passato con Speitzer. Non tutti sanno che gli interpreti messicani, quando erano dei bambini, hanno recitato nella soap opera Rayito de luz (telenovela di cui Speitzer era protagonista). Qualche settimana fa i due si erano infatti incontrati e hanno dato vita a una reunion che dà un lato ha entusiasmato i fan della serie e dall’altro ha aumentato il chiacchiericcio.

Ora c’è un nuovo capitolo di questa storia che vi raccontiamo. Lo scorso fine settimana sia Danna che Alejandro si trovavano a Città del Messico per un evento speciale: il 27esimo compleanno di Speitzer. Nella festa organizzata dall’attore c’era anche la Paola, che ha dedicato un tenero messaggio all’amico. “Un raggio di sole molto felice che canta per il suo compleanno. Ti amo“, ha scritto l’attrice. Il gossip infiamma, ma siamo quasi sicuri che quella tra Danna Paola e Alejandro Speitzer sia solo un’amicizia di lunga data.

Il nome dell’attore messicano negli ultimi mesi è finito sui tabloid a causa della relazione con Ester Exposito. I due si sono conosciuti sul set della miniserie Netflix Qualcuno deve morire e hanno fatto coppia fissa per diversi mesi. Qualche giorno dopo l la presenza simultanea di entrambi a un evento (in cui hanno partecipato da separati) è stata proprio la Exposito a confermare di fatto la rottura attraverso un lungo post su Instagram in cui chiedeva rispetto nei confronti di Speitzer.

La connessione tra Danna ed Ester è poi proseguita con un altro gossip che riguarda Sebastian Yatra.

