Colin Bridgerton o Guildford Dudley: quale lord è la tua anima gemella?

Quiz

Stefano D Onofrio | 16 Luglio 2024

Bridgerton My Lady Jane

Colin Bridgerton o Guildford Dudley?

Chi tra Colin Bridgerton o Guildford Dudley potrebbe far battere il tuo cuore?

Oggi vogliamo mettere in sfida i due lord protagonisti di questa estate seriale. Da un lato c’è il protagonista della terza stagione di Bridgerton, che ha fatto impazzire il pubblico con scene ad alto tasso erotico.

Dall’altro il personaggio principale di una delle novità di questa calda estate, My Lady Jane. Solo uno dei due potrà fare al caso tuo.

Per scoprirlo non devi far altro che rispondere alle domande che ti poniamo qui di seguito! Sei pronto/a per questa nuova sfida?