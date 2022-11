Claudia Salas torna a parlare del suo addio a Elite e rivela come immagina Rebeka adesso

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 28 Novembre 2022

Claudia Salas e il suo addio a Elite

L’addio di Claudia Salas a Elite è stato uno di quelli più dolorosi per i fan. Abbiamo conosciuto Rebeka nel corso della seconda stagione, quando arrivò a Las Encinas insieme alla madre. Nelle quattro stagioni in cui è stata protagonista la ragazza è stata un esempio di lealtà e di amicizia, non tirandosi mai indietro nell’aiutare le persone a lei più care nei guai. Durante le ultime due stagioni Rebe ha vissuto una storia travagliata con Mencia, fino al suo definitivo abbandono al termine della quinta annata. La sua uscita di scena è avvenuta in maniera silenziosa, dopo la morte di Samuel in seguito allo scontro con Benjamin.

Molti fan si sono lamentati del modo scelto dagli autori per raccontare l’addio a uno dei personaggi più amati del teen drama. Non una parola o un saluto con i personaggi che invece sono rimasti ai loro posti. In una recente intervista rilasciata a FormulaTV, la Salas è tornata a parlare dei suoi ultimi momenti a Las Encinas e di come mai non ci sia stato il saluto che si aspettavano i fan. “Nella quinta stagione di Elite, è chiaro che questi personaggi vanno via. Forse per motivi di tempo non è possibile raccontare tutto come vorremmo – ha dichiarato – Credo che quando le cose finiscono, devono finire“.

Claudia Salas ha poi parlato del futuro di Rebeka e di come se le immagina adesso lontana da Las Encinas. “Non so cosa sia successo a Rebeka, ma spero e prego che sia single. L’amore non è sufficiente. Non importa quanto si ami una persona, è complicato. Nella vita non c’è solo il lieto fine“, ha risposto l’attrice. Non è mancato poi un in bocca al lupo ai suoi ex colleghi e al team di Elite per il proseguimento del racconto. “Auguro loro la migliore fortuna, ma è una serie che funziona e funzionerà“, ha detto.

L’addio di Claudia nello show è coinciso con quello di un altro dei personaggi storici, quello di Omar. A differenza della Salas però il percorso di Omar Ayuso nella serie non sembra essere giunto al capolinea. È stato infatti annunciato il ritorno dell’attore nel cast della settima stagione del teen drama, le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni.