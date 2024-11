Vi siete chiesti chi è il padre di Nicholas Scratch ,figlio di Agatha Harkness, in Agatha All Along? Ecco la teoria

Durante la prima stagione di Agatha All Along il pubblico scopre cos’è successo al figlio della protagonista, ma in molti sono rimasti con una domanda: “Chi è il padre di Nicholas Scratch?“.

La teoria sul padre di Nicholas in Agatha All Along

Agatha All Along è diventata, con grande sorpresa di tutta la produzione, una delle serie TV Marvel più amate di sempre. Il personaggio di Agatha Harkness, portato in vita da Kathryn Hahn, è entrato ancora di più nel cuore degli spettatori perché approfondito e arricchito con sfaccettature che hanno fatto avvicinare il pubblico a lei.

Durante l’ultimo episodio scopriamo cos’è davvero successo al figlio Nicky. Rio, che si scopre essere la Morte, arriva da Agatha nel momento del parto informandola che il neonato sarebbe dovuto morire. Tuttavia, visto il sentimento che le lega, le concede un po’ di tempo ma dopo qualche anno Rio ritorna e porta via con sé il bambino, in una scena che ha straziato milioni di spettatori.

Tutti quanti però sono rimasti con una domanda in mente: “Chi è il padre di Nicholas Scratch, figlio di Agatha in Agatha All Along?“. La risposta non è stata data chiaramente, ma secondo i fan più accaniti la soluzione è chiara. Stando a queste ipotesi, infatti, Nicky non avrebbe un padre ma sarebbe nato grazie al semplice uso della magia.

Il primo indizio arriva, come riporta anche il sito Slash Film, da un’intervista di Hahn durante la quale ha dichiarato che le streghe “non hanno bisogno di uomini“. Per poi continuare: “I bimbi nascono, non ci sono uomini che vengono menzionati. Sono solo queste donne e un gruppo queer“.

Anche lo showrunner Jac Schaeffer ha dichiarato, parlando con Variety, che questa porzione di storia potrebbe venire esplorata più avanti nel tempo. Ha poi sottolineato una frase detta proprio da Agatha, ovvero “I made you from scratch“. Oltre a essere anche il cognome di Nicholas, infatti, la frase significa “Ti ho creato da zero“.