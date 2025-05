Siete curiosi di sapere se Che Dio ci aiuti 9 si farà? Ecco tutte le anticipazioni in merito al prossimo ciclo di puntate e quali membri del cast torneranno con i loro personaggi.

Che Dio ci aiuti 9 si farà? News

Visto il grande successo dell’ottavo ciclo di episodi è facile pensare che Che Dio ci aiuti 9 si farà. Tuttavia, la Rai non ha ancora parlato e finché non ci sarà una comunicazione ufficiale è sempre bene essere scaramantici.

Nemmeno gli attori si sono sbilanciati su un possibile rinnovo, quindi le possibilità sono ancora tutte aperte. Gli ascolti, anche nella stagione in cui Suor Angela e Suor Costanza sono state perlopiù assenti, hanno premiato la simpatica e talentuosa Francesca Chillemi.

Cosa accadrà? Le news arriveranno con il tempo e saremo qui per aggiornare questo contributo.

Quando inizia?

Mentre aspettiamo di sapere qualche notizia in più, cerchiamo di pensare positivo e di capire quando inizia Che Dio ci aiuti 9 stagione.

Se ci sarà è facile pensare che la programmazione possa venire fissata nel 2027. Di solito, infatti, le puntate di questa nota fiction vanno in onda a distanza di due anni le une dalle altre.

La rete sarà sempre Rai 1 e l’orario quello delle 21:30 circa, quindi un prima serata. Come già detto non abbiamo conferme, perciò si tratta solamente di ipotesi che potrebbero venire confutate.

Che Dio ci aiuti 9 anticipazioni

Di cosa parla Che Dio ci aiuti 9? La trama e le anticipazioni ancora non le sappiamo e la storia dipenderà dall’ultima puntata dell’ottava stagione.

Alcuni personaggi torneranno mentre altri ancora andranno avanti e verranno sostituiti da delle new entry. Bisogna anche capire se Suor Azzurra continuerà a rimanere nella struttura di accoglienza per ragazze in difficoltà a Roma o se si sposterà di nuovo.

Non appena sapremo come finisce Che Dio ci aiuti 8 arriveremo con tutte le ipotesi e le anticipazioni del caso. Fino ad allora possiamo solo immaginare in astratto quale futuro avranno Cristina, Olly e Melody.

Cast, attori e personaggi

Veniamo adesso al cast completo di Che Dio ci aiuti 9 stagione, tenendo conto che potrebbero tornare anche attori già presenti nel cast del 2025. Ecco la lista dei personaggi:

Francesca Chillemi è Suor Azzurra

Giovanni Scifoni è Lorenzo Riva

Bianca Panconi è Melody

Ambrosia Caldarelli è Cristina Vanzini

Tommaso Donadoni è Pietro Riva

Ludovica Ciaschetti è Olly

Giulio Corso è Corrado Proietti

Gaia Bella è Giulia Riva

Elena Sofia Ricci è Suor Angela

Valeria Fabrizi è Suor Costanza

Location

Dove è ambientato Che Dio ci aiuti? Nel corso delle stagioni le location sono sempre cambiate spesso. I primi due cicli sono stati girati a Modena, mentre dalla terza alla quarta ci si è spostati a Fabriano.

Dalla quinta alla sesta Assisi ha fatto da sfondo alle avventure di Suor Angela e i suoi amici. La location dell’ottava stagione, invece, è Roma. Le riprese degli interni si sono sempre svolte nella Capitale.

Possiamo ipotizzare che anche Che Dio ci aiuti 9 stagione possa essere registrato in questo luogo. Vi terremo informati.

Che Dio ci aiuti 9 streaming e puntate

Vi state chiedendo dove vedere Che Dio ci aiuti in streaming e in replica? Solo su Raiplay sarà possibile recuperare gli episodi subito dopo la diretta TV. Qui troverete tante altre fiction e anche film andati in onda sui canali Rai.

Quante puntate ha Che Dio ci aiuti 9 stagione? Se verrà mantenuto lo stesso format, possiamo intuire che saranno di nuovo 20 puntate. Tuttavia potrebbe subire variazioni.