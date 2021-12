3 Le foto di Camila Mendes

Camila Mendes è stata avvistata insieme al fidanzato (non ancora ufficiale?) di Madelaine Petsch. Ma prima di iniziare a farci qualsiasi tipologia di film o a buttare giù le teorie più disparate, è il caso di ricostruire i fatti. Da quel che ne sappiamo l’interprete di Cheryl in Riverdale è stata paparazzata diversi mesi fa in compagnia di Miles Chamley-Watson. Lui è un famoso sportivo, campione del mondo di fioretto individuale nel 2013 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio del 2016 nel fioretto a squadre. Dopo i primi avvistamenti, Madelaine e Miles sono stati più volte visti insieme e molti sono convinti che i due siano una coppia.

Qualche giorno fa Just Jared Jr ha paparazzato lo sportivo in compagnia della Mendes, collega della Petsch in Riverdale. Le foto in questione, che potete vedere qui sopra o recuperare a questo link, mostrano i due insieme per le strade di New York. I due si sono visti per una camminata e sono stati raggiunti subito dopo da un’amica di lei, Rachel Matthews, e il musicista Matthew Hitt. Non si tratta di qualcosa di trascendentale, ma era comunque giusto riportare questi scatti.

Da quel che sappiamo Camila Mendes sta vivendo un felice ritorno di fiamma con Charles Melton, un altro protagonista proprio del teen drama The CW. Attualmente nessuno dei diretti interessati ha commentato le foto in questione. Si tratta soltanto di alcuni amici che si sono visti per una passeggiata: dubitiamo fortemente ci sia qualcosa di più di quello.

Intanto tutto il cast di Riverdale festeggerà tra pochissimo un traguardo molto importante per lo show: il 100esimo episodio.

