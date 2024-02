Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 22 Febbraio 2024

Cami Mendes Riverdale

Il racconto di Camila Mendes

Riverdale è terminato ma non è finita di certo l’amicizia tra Camila Mendes e alcuni suoi colleghi della serie. Il teen drama The CW ha chiuso i battenti dopo sette stagioni nell’agosto del 2023. La Mendes ha fatto parte del cast dello show per l’intera sua durata nei panni di Veronica Lodge.

Trascorrere diversi mesi sul set h24 insieme ha ovviamente creato dei rapporti di amicizia inossidabili per l’attrice. Relazioni umane che, nonostante la fine della serie, sono proseguiti anche al di fuori. In un’intervista rilasciata a People la Mendes ha parlato proprio delle amicizie che ha creato sul set e della fine di Riverdale.

“Credo di essere stata molto pronta per il prossimo capitolo quando la serie è finita, anche se ovviamente è stato molto emozionante e triste – ha ammesso – Ero pronta a uscire da quella fase e ad entrare in questa nuova, e credo che sia stato un po’ senza sforzo“.

“Credo di essere stata molto contenta di avere un po’ più di tempo libero e di poter trascorrere più tempo di qualità con le persone che non ho avuto modo di vedere spesso“, ha poi aggiunto la Mendes.

Spazio poi al suo rapporto di amicizia con Lili Reinhart e Madelaine Petsch, sue colleghe in Riverdale. Camila Mendes ha rivelato che la chat di gruppo che ha con le sue amiche è ancora molto attiva e ne ha svelato il contenuto.

“No, non è piccante. È più che altro uno sfogo di tutte noi su cose che ci preoccupano o che ci fanno dire: ‘Ehi, anche voi state vivendo questa situazione?’. Ci appoggiamo l’una all’altra, soprattutto quando usciamo da questa fase della nostra vita“, ha rivelato.

“Stiamo tutti vivendo le stesse ansie nello stesso momento ed è davvero bello avere persone che si relazionano con te in questo modo“, ha poi aggiunto.