Black Out Vite sospese anticipazioni terza puntata 30 gennaio 2023

Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 24 Gennaio 2023

Fiction Rai

Coproduzione internazionale per la TV italiana e non solo, BlackOut Vite sospese è la nuova serie prevista per Rai 1, diretta da Riccardo Donna e con protagonista Alessandro Preziosi: ma quante puntate ha, quali sono le location, la trama e gli attori lo scopriamo passo per passo.

Quante puntate e quando inizia

La messa in onda della fiction Rai BlackOut Vite sospese è stata prevista per quest’inverno, e ora sappiamo quando inizia: la prima puntata sarà trasmessa lunedì 23 gennaio 2023. La programmazione proseguirà il martedì, mentre gli ultimi appuntamenti dovrebbero trovare la stessa collocazione nella settimana successiva. Questo significa che è anche possibile rispondere su quante puntate sono quelle di BlackOut Vite sospese: la fiction Rai è composta da 4 puntate articolate in 8 episodi.

Riprese e location BlackOut Vite sospese

Dov’è girato BlackOut Vite sospese? Al di là della tragedia che racconterà – una valle intera colpita dalle conseguenze di una valanga – siamo certi che BlackOut Vite sospese susciterà fascino e curiosità sui luoghi delle riprese, le specifiche location in cui è stata girata e tanto altro. Parlando dunque dei luoghi in cui la troupe ha lavorato, le location principali sono state:

la Valle del Primiero

il Parco Nazionale delle Pale di San Martino di Castrozza

il Passo Rolle

la Valle del Vanoi

la Val Venegia

il paesino di Caoria

Villa Welsperg

Le vicende sono ambientate nel paesino di fantasia Valdena, che altri non è che Caoria, la frazione forse più affascinante della Valle del Vanoi. Il resort di lusso che funge da teatro della storia è in realtà Villa Welsperg, un edificio risalente alla metà dell’Ottocento. Per tanti anni residenza privata dei conti omonimi, è oggi sede amministrativa del parco circostante.

Le location e i luoghi delle riprese di BlackOut Vite sospese hanno provocato alcuni disagi alla troupe della fiction Rai che, come si evince dalle parole del regista Riccardo Donna, a causa dell’assenza di neve ha dovuto ripensare il piano di lavorazione a poche ore dall’inizio delle operazioni.

“Purtroppo la neve non la controlli, a volte c’è, a volte no… Nei luoghi scelti per le riprese, a pochi giorni dal primo ciak la neve, prima abbondante, si era via via sciolta e non si prevedevano nevicate. Passavano i giorni e la situazione si stava facendo drammatica… Che fare? Soltanto chi ha esperienza cinematografica può capire il dilemma che ci siamo trovati ad affrontare. Ma alla fine lo abbiamo risolto. La neve non arrivava e allora siamo andati noi da lei. In tre giorni abbiamo fatto nuovi sopralluoghi, cambiato programmi, locations, e abbiamo cambiato il famoso PDL (piano di lavorazione)… Insomma abbiamo ripensato molte cose e siamo andati dove la neve c’era… anche troppa”.

Sulle complicate condizioni di lavoro ha parlato anche il produttore Luca Barbareschi, che qualche tempo fa all’Ansa diceva:

“Abbiamo girato questo nuovo progetto tra i meno 15 gradi e più 35”.

Questo perché le riprese della serie TV BlackOut Vite sospese si sono tenute tra il Trentino, Roma e anche Napoli per un totale di 12 settimane tra febbraio e maggio 2022.

Trama episodi

Diamo ora uno sguardo generale alla trama di BlackOut Vite sospese, sottolineando però che le anticipazioni specifiche arriveranno sul nostro sito di settimana in settimana.

La storia, intanto, è scritta da Valerio D’Annunzio, Michelangelo La Neve, Peppe Millanta, Michela Straniero e Andrea Valagussa, e si configura come “mistery relazionale”, secondo la suggestiva definizione del regista.

Giovanni Lo Bianco è un broker di mezza età rimasto da poco vedovo e con due figli adolescenti, Elena e Riccardo. Con loro fissa una vacanza sulle Dolomiti, ritrovandosi però al centro di una tragedia. La Valle del Vanoi, dove alloggiano in un hotel di lusso, resta isolata da una slavina. Nel disastro perdono la vita il proprietario del resort, che è padre del giovane Lorenzo, e il maresciallo Piani che lascia la compagna Lidia, appuntato dei carabinieri, incinta e sola autorità della valle.

Mentre si attendono i soccorsi scopriamo che Giovanni è imparentato con la camorra, e pur avendone prese le distanze continua a beneficiare dei vantaggi economici di averne fatto parte. Giovanni si accorge che nello stesso hotel alloggia Marco, ex marito di Claudia, medico che sotto la protezione delle autorità aspetta di essere sentita come testimone di un processo in cui è imputato suo fratello. Se Claudia, che vive in una baita poco distanza insieme alla figlia Anita, salirà davvero sul banco dei testimoni la serenità economica di Giovanni e della sua famiglia è finita.

La trama di BlackOut Vite sospese anticipa già che il broker pianificherà l’omicidio della donna, e questo benché Claudia si riveli l’unica in grado di salvare la vita di sua figlia Elena, che a causa della valanga è finita in coma.

Sugli altri personaggi sappiamo che Marco è fidanzato con Irene, un’infermiera che si rivelerà altrettanto utile in una tragedia come quella della valanga. Marco è invece un meccanico che ha sventato il fallimento della sua officina e spera di riprendere la figlia Anita all’ex moglie. Anita è fidanzata con Lorenzo, anche se sua madre non ne sa nulla. L’incontro con Riccardo, però, metterà in discussione il loro rapporto.

Nell’hotel c’è poi il barista, il francese Karim, che nei dintorni spera di continuare a nascondere il piccolo Hamid mentre crea un legame con Lidia.

Attori BlackOut Vite sospese

Chi sono gli attori che interpretano i tanti personaggi della serie TV BlackOut Vite sospese? Ecco l’elenco completo.

Alessandro Preziosi è Giovanni

è Giovanni Marco Rossetti è Marco

è Marco Caterina Shulha è Irene

è Irene Rike Schmid è Claudia

è Claudia Juju Di Domenico è Anita

è Anita Federico Russo è Riccardo Lo Bianco

è Riccardo Lo Bianco Riccardo Maria Manera è Lorenzo

è Lorenzo Aurora Ruffino è Lidia

è Lidia Mickaël Lumière è Karim

Alessandro Preziosi è apparso di recente in La vita bugiarda degli adulti per Netflix. Marco Rossetti è stato tra i protagonisti di Odio il Natale ed è conosciuto per DOC – Nelle tue mani. Federico Russo è famoso per I Cesaroni ed ha lavorato anche in Curon per Netflix. Aurora Ruffino ha fatto I Medici, Un passo dal cielo e, più di recente, Noi.

Il cast di BlackOut Vite sospese, però, è internazionale. Vi compaiono infatti Caterina Shulha, legata al produttore Marco Belardi e già vista in Nero a metà o Tutta colpa di Freud. L’attore francese Mickaël Lumière era tra i volti di SKAM – France, mentre Rike Schmid ha recitato in Italia nella serie Maltese – Il romanzo del commissario accanto a Kim Rossi Stuart.

Tutte le anticipazioni

Sapendo quante puntate avrà BlackOut Vite sospese possiamo già tracciare il ritmo di programmazione a cui, episodio dopo episodio, collegheremo le relative anticipazioni.

Naturalmente, il calendario qui sopra è passibile di qualsiasi cambiamento richiesto dalle esigenze di palinsesto della prima rete.