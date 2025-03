La parrucca di Biancaneve di Rachel Zegler scatena critiche: il web si divide

Il nuovo remake live-action di Biancaneve, prodotto dalla Disney e interpretato da Rachel Zegler, continua a far discutere. Dopo le polemiche legate alla reinterpretazione della trama e del personaggio principale, ora al centro delle critiche c’è l’acconciatura dell’attrice, che molti fan hanno paragonato a una parrucca poco riuscita.

Sui social media, in particolare su Reddit e Threads, sono apparsi numerosi commenti negativi sul look di Rachel Zegler nel film. Alcuni utenti hanno scherzosamente paragonato il taglio di capelli della nuova Biancaneve a quello di Maya Ishii-Peters di Pen15, Anton Chigurh interpretato da Javier Bardem in Non è un paese per vecchi e persino al Lord Farquaad di Shrek.

Altri, invece, si sono limitati a esprimere la loro insoddisfazione, chiedendosi perché la Disney non abbia optato per un look più tradizionale da “principessa”, con capelli lunghi e fluenti invece di un bob corto e rigido.

Tuttavia, non tutti sono critici nei confronti dell’acconciatura di Rachel Zegler. Alcuni fan hanno difeso il look, sottolineando che l’attrice ha effettivamente tagliato i suoi capelli per il ruolo, e che molte delle critiche potrebbero derivare da un cattivo lavoro di styling nel film piuttosto che da un vero problema con il taglio stesso.

Il remake di Biancaneve è stato al centro di numerose critiche fin dall’inizio. Dai commenti di Rachel Zegler sul film alla modifica di elementi storici della fiaba, sembra che ogni dettaglio del progetto sia sotto i riflettori, e ora è successo lo stesso il taglio di capelli della protagonista.