News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 12 Gennaio 2023

Marvel

Angela Bassett fa la storia della Marvel

Angela Bassett da record! L’attrice ha conquistato il Golden Globe come Best Supporting Actress per il suo ruolo di Regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever. Si tratta di una svolta storica per la Marvel: prima di lei nessun altro attore o attrice era riuscito a portare a casa un premio come miglior interprete per un film del MCU.

La Bassett è riuscita nell’impresa, superando al fotofinish diverse interpreti: Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once), Dolly De Leon (Triangle of Sadness) e Carey Mulligan (She Said). Durante il discorso di accettazione del premio, Angela ha ovviamente ricordato Chadwick Boseman, protagonista del primo fortunato capitolo della saga scomparso nel 2020.

Angela Bassett pays tribute to Chadwick Boseman at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/hoV7TDIWry — Film Updates (@FilmUpdates) January 11, 2023

“Sono qui grata alla Hollywood Foreign Press per avermi dato questo onore insieme a Wakanda Forever. Abbiamo intrapreso questo viaggio insieme con amore. Abbiamo pianto, amato, siamo guariti. E saremo circondati ogni giorno dalla luce nello spirito di Chadwick Boseman“, ha dichiarato Angela Bassett.

“E ai fan della Marvel, grazie per aver abbracciato questi personaggi e per averci mostrato così tanto amore. Abbiamo appena fatto la storia con questa nomination e con questo premio. Appartiene a tutti voi, a tutti noi“, ha concluso l’attrice.