4 Marzo 2024

Dune

La confessione di Austin Butler

Austin Butler ci ha messo qualcosa di suo e non previsto dal copione in Dune – Parte 2. Il secondo capitolo della saga cinematografica diretta da Denis Villeneuve è approdata da qualche giorno nelle sale di tutto il mondo. Il debutto al box office del film è stato decisamente superiore a quello del primo.

Sono circa 178 milioni i dollari incassati dalla pellicola in tutto il mondo, che hanno per ora permesso a Dune – Parte 2 di ripagare quasi i costi di produzione. Tante le novità del nuovo capitolo della saga con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya.

Nel cast entrano infatti anche Butler e Florence Pugh, rispettivamente nei ruoli di Feyd-Rautha Harkonnen, il nipote del Barone, e di Irulan, la figlia dell’Imperatore. Il personaggio interpretato da Austin in particolare ha terrorizzato e non poco il pubblico. Feyd-Rautha è descritto come un uomo dall’animo malvagio che riesce a trovare appagamento soltanto grazie alla guerra e alle battaglie.

Chi ha già visto la pellicola sa perfettamente qual è il destino a cui va incontro l’uomo. Per ora però preferiamo non parlarvene per non rovinare la sorpresa a chi non ha, invece, ancora visto il film. Vogliamo però segnalare che una scena che vediamo in Dune – Parte 2 è stata improvvisata da Austin Butler.

In un’intervista rilasciata ad Access Hollywood l’attore ha infatti confessato che il momento in cui Feyd-Rautha Harkonnen bacia in bocca suo zio Vladimir (interpretato da Stellan Skarsgard) non era previsto dal copione. Butler ha affermato che il suo collega è “disposto a tutto” quando sta recitando in una scena e proprio per questo lo definisce “il migliore“.

Austi ha scelto di improvvisare come personaggio cattivo perché voleva capire quale sarebbe stata la reazione di Skarsgard. Per l’attore infatti la recitazione è “tutta una questione di come puoi influenzare qualcuno“.