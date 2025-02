Uno degli attori di Outer Banks, dopo il finale dell’ultima stagione rilasciata da Netflix, ha raccontato di aver ricevuto delle minacce da parte dei fan dello show. Ecco tutto quello che è successo.

Il racconto dell’attore di Outer Banks

Sappiamo molto bene che alcune persone non riescono a separare gli attori dai personaggi che interpretano e può capitare che realtà e fantasia vengano mescolate a danno degli artisti. Questo è il caso di uno dei protagonisti di Outer Banks che si è ritrovato a dover far fronte a un’orda di spettatori arrabbiati.

La quarta stagione di Outer Banks si è conclusa con un colpo di scena che gli spettatori non si sarebbero mai aspettati: la morte di JJ per mano di Chandler Groff. Proprio l’attore che lo interpreta, J. Anthony Crane ha raccontato, nel corso di un’intervista con il sito The Direct, di aver dovuto subire alcune ripercussioni:

“I social media, come Instagram, offrono agli artisti l’occasione di vedere cosa stanno passando gli spettatori.

Probabilmente ho archiviamo più di mille messaggi privati poco amichevoli. Mi dicevano “sto venendo a prenderti” oppure “Faresti meglio a guardarti le spalle” in 17 lingue diverse”.

Per fortuna, però, esistono anche dei fan che riescono a distinguere finzione dalla realtà e sui social hanno difeso l’attore affermando che Crane non è davvero Chandler Groff e non ha ucciso nessuno. Gli utenti hanno preso le sue parti nei commenti di un post che l’artista ha pubblicato in onore di Rudy Pankow. Ha spiegato:

“Dico questo. Ho iniziato a scrivere un messaggio per onorarlo. Volevo dire che è una delle persone più belle e che sono stato felice di lavorare con lui. Ho pubblicato alcune foto scattate da lui perché è un grandioso fotografo. Qualcuno mi ha scritto ‘perché lo hai fatto’ e altri hanno ricordato che sono solo un attore”.

Risolta questa questione, dunque, non ci resta che attendere la quinta e ultima stagione di Outer Banks.