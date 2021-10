1 In Squid Game, l’anziano e Gi-hun sono padre e figlio?

Il successo di Squid Game su Netflix è ormai incontrastato, e lo conferma il fatto che ha raggiunto la prima posizione della Top 10, senza aver ancora ottenuto il doppiaggio in italiano La serie, che parla di un macabro survival game, ha conquistato il mondo, e presto sul web si sono scatenate le prime teorie. Tra queste anche quella che sostiene che l’anziano, il giocatore 001 e il protagonista, Gi-hun, numero 456, siano padre e figlio.

*Vi consigliamo di non procedere oltre nella lettura di questo articolo, se non volete incappare in grossi spoiler del finale di Squid Game*

Secondo la teoria, diventata virale su TikTok grazie a diversi utenti, ci sono alcuni momenti chiave della serie che indicano la possibilità che i due uomini siano padre e figlio. Il primo accade nell’episodio 3 dopo che Il-nam sente Gi-hun dire a uno degli operai che non può bere il latte normale perché non riusciva a digerirlo già da bambino. L’anziano, in questo frangente, dice: “Immagino che da ragazzino ti prendevi tante sculacciate””. Gi-hun risponde: “Come lo sai?” A questo, Il-nam rivela: “Anche mio figlio lo faceva, era proprio come te, amico“.

La scena del latte

Il prossimo momento chiave arriva nell’episodio 6 di Squid Game, quando l’anziano inizia a vagare per il quartiere coreano che è stato costruito nell’arena per il gioco delle biglie. Mentre cammina, il giocatore 001 dice che quando era bambino viveva in un quartiere simile a questo. Così Gi-hun poi rivela di averlo vissuto anche lui in un luogo del genere e che il suo vicolo era molto simile.

Ma quali sono gli altri momenti importanti che potrebbero rivelare che Il-nam e Gi-hun sono padre e figlio?