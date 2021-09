3 Il primo incontro tra Anthony e Kate

Anthony e Kate si incontrano nel primo video teaser della seconda stagione di Bridgerton. Netflix è pronta a dare il benvenuto alla nuova arrivata e alla nuova coppia che avrà il difficile compito di non far rimpiangere la storia d’amore tra Daphne e Simon. Come ormai cosa nota, la seconda annata della fortunata serie dovrà fare a meno del Duca di Hastings che ha fatto innamorare milioni di telespettatrici in tutto il mondo. Regé-Jean Page non sarà infatti parte del cast, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto.

In compenso potemmo goderci il primogenito di casa Bridgerton alle prese con il primo innamoramento della sua vita. Nel corso Tudum, lo speciale evento in streaming dedicato alle più importanti novità dell’offerta del catalogo, Netflix ha infatti pubblicato una delle prime scene dell’incontro tra lo scapolo d’oro e il nuovo ingresso. Nella scena vediamo Anthony e Kate discutere dei requisiti imposti dal lord per la sua eventuale moglie.

Fan di Bridgerton, dal #TUDUM il momento che stavate aspettando: Anthony Bridgerton incontra Kate Sharma 💘 pic.twitter.com/sMHdTCExL7 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

La Sharma, interpretata da Simone Ashley (che abbiamo di recente visto in Sex Education 3), sembra aver ascoltato di nascosto le improbabili richieste dell’uomo. Anthony l’ha perciò raggiunta in giardino e il primo incontro sembra tutt’altro che fortunato. Kate critica fortemente i modi del suo interlocutore e gli augura buona notte con la convinzione, forse, di non vederlo mai più. Niente di più falso: i nuovi episodi non sono ancora andati in onda, ma siamo quasi certi che tra i due alla fine scoppierà la passione.

Quella della Ashley non è l’unico nuovo ingresso previsto per questa nuova stagione. Netflix ha infatti annunciato l’arrivo di altri quattro protagonisti.

Ecco chi