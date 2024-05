Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 25 Maggio 2024

Andrés Gil diventa papà

Ricordate Andrés Gil? L’attore argentino, classe 1990, ebbe un enorme successo in Italia grazie a Il mondo di Patty. Nello show che andava in onda su Disney Channel e nel pomeriggio di Italia Uno interpretava il ruolo di Bruno Molina, fratello di Gonzalo e fidanzato di Antonella.

Nelle ultime ore diverse testate hanno lanciato un’indiscrezione piuttosto ghiotta sul suo conto. Pare infatti che Andrés e la sua fidanzata Candela Vetrano, anche lei attrice, siano in dolce attesa del loro primo figlio.

La notizia è stata riportata in anteprima dal programma televisivo argentino LAM e ha iniziato pian piano a fare il giro del mondo. Secondo quanto trapelato in queste ore la Vetrano, che in Italia è conosciuta per diverse serie come Flor e Teen Angels, sarebbe incinta di tre mesi.

Al momento nessuno dei due membri della coppia ha condiviso la notizia, nonostante sui loro profili social stiano iniziando a spuntare le prime congratulazioni da parte dei fan.

La storia d’amore tra Andrés Gil e Cande Vetrano dura ormai da più di 7 anni. A presentarli è stato l’amico in comune Santiago Talledo, che gli appassionati del genere ricorderanno sicuramente per il ruolo di Guido ne Il mondo di Patty e per Chica Vampiro.

Dopo il successo de Il mondo di Patty e de Gli incorreggibili, Gil ha iniziato a lavorare anche in Italia. La sua carriera nel mostro paese prese avvio nel 2012 quando partecipò, e vinse, l’ottava edizione di Ballando con le stelle. In coppia con Anastasija Kuzmina.

Lo stesso anno, sempre in coppia con la ballerina, partecipò poi alla prima edizione di Pechino Express piazzandosi al secondo posto finale. Per due stagioni interpretò poi il ruolo di Tomás Martinez in Don Matteo e, nel 2014, entrò nel cast della terza annata di Che Dio ci aiuti.