Stefano D Onofrio | 23 Gennaio 2024

La connessione tra Aladdin e Hercules

Possono due classici dell’animazione completamente diversi come Aladdin e Hercules essere collegati? Questa è la teoria che sta facendo il giro del web in queste ultime ore. I due cartoni animati sono entrambi due opere targate Disney.

Il primo, che racconta la storia di un eccentrico venditore ambulante in una città arabeggiante, è uscito nei cinema di tutto il mondo nel 1992. La storia del figlio del re degli Dei, Zeus, esce nei multisala cinque anni dopo. Ci sono due scene di questi due capolavori di animazione che sembrano mettere in contatto i due mondi.

In Hercules ci sono alcuni frame che mostrano l’eroe e Megara in un giardino mentre ammirano le stelle. Durante un dialogo tra i due spunta nel cielo quella che sembra essere una stella cadente. Bene, secondo questa teoria non sarebbe così.

Da quel che emerge dal video che potete recuperare qui in alto quella scia di luce che si vede in Hercules non sarebbe nient’altro che Aladdin a bordo del suo tappeto volante. Nella pellicola in questione c’è un momento in cui il mercante vola nel cielo a bordo del suo indivisibile tappeto in compagnia di Jasmine.

Durante questo momento i due passano sopra lo stesso giardino greco che si vede in Hercules. A conferma di questa tesi ci sarebbe una stessa statua che si può notare nell’una e nell’altra pellicola. Una congettura talmente folle che potrebbe addirittura essere realistica.

Ovviamente la Disney non ha mai commentato questa teoria. Eppure non è la prima volta che il pubblico elabora teorie che mettono in collegamento diversi film d’animazione.

Tante sono le ipotesi di questo tipo: da un presunto legame di sangue tra Tarzan ed Elsa e Anna di Frozen fino a un rapporto di cuginanza tra Ariel e Hercules. Un multiverso magico che renderebbe ancora più speciale il mondo Disney.