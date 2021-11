AL BANO FICTION: la vita del cantante diventa serie TV

Sta facendo il giro del Web la notizia secondo cui Publispei starebbe lavorando a una fiction incentrata sulla vita di Al Bano. A rivelarlo alla stampa proprio il cantante di Cellino San Marco, che in un’intervista a Oggi ne ha raccontati tutti i retroscena.

“C’è stato un incontro con Publispei, e che io sappia stanno iniziando a scrivere la sceneggiatura. Autorizzerò il testo e lo supervisionerò. Il titolo? Non mi dispiacerebbe se fosse Al Bano – Una vita da romanzo”.

Vediamo quali sono tutte le news sulla prima serie TV su Al Bano.

Trama: di cosa parla

Com’è ovvio che sia, il progetto della fiction di Publispei prevede di ripercorrere i momenti salienti della vita di Al Bano.

Venuto dal Sud Italia, figlio di contadini e destinato altrimenti alla vita nei campi, Al Bano si trasferì al Nord e approdò a Milano. Da qui iniziò a lavorare come cameriere, ma riuscì rapidamente a imporsi sulla scena musicale.

Dalla sua ebbe la fortuna di fare gli incontri giusti, ma soprattutto una voce la cui estensione lasciò sbalorditi talent scout, produttori e colleghi. Dopo i primi dischi, il debutto al cinema nel ’67 in coppia con Romina Power, la donna con cui avrebbe stretto un sodalizio professionale e personale destinato a segnarlo per sempre.

Nel ’99 il fulmine a ciel sereno: Al Bano e Romina si separano lasciando sbigottita l’Italia intera. La coppia era infatti entrata nell’immaginario collettivo, ed era costantemente assiepata da paparazzi e giornalisti che scandagliavano in lungo e largo il loro amore perfetto. Si disse che a rompere l’incantesimo fosse stato il dolore per la scomparsa di Ylenia, primogenita di cui si persero le tracce dopo un viaggio in America.

A quel punto Al Bano torna a cantare, stavolta da solista, e nel frattempo incontra Loredana Lecciso, che lo strega quanto Romina e gli dà altri due figli.

La vita di Al Bano non smetterà d’interessare il pubblico, che ancora oggi è attento a ogni sua mossa e siamo dunque certi seguirà con passione anche la fiction a lui dedicata.

Quante puntate

A dirci di quante puntate sarà composta la fiction su Al Bano è proprio il cantante, che nella sua intervista dichiara:

“C’è una grossa sorpresa: una fiction in quattro puntate sulla mia vita. È notizia di questi giorni”.

Allo stato embrionale, insomma, la trama dovrebbe svolgersi nell’arco di 4 puntate e andare perciò in onda nell’arco di un mese circa.

Considerando però che il progetto è ancora in fase di lavorazione, è plausibile che gli autori scelgano di prolungarlo o forse ridurlo nel corso della stesura dei copioni.

Cast e quando esce la fiction su Al Bano

Quando esce la fiction su Al Bano? È decisamente ancora presto per dirlo, benché si possa ipotizzare che se al momento gli sceneggiatori sono effettivamente impegnati nella scrittura, un altro anno dovrà almeno passare prima del termine delle riprese. Facendo insomma un calcolo approssimativo, è probabile che l’uscita della fiction su Al Bano non si verifichi prima del 2023.

Anche a proposito della rete che la trasmetterà, le fonti non si trovano d’accordo. Le probabilità che tuttavia il progetto finirà sulla Rai sono piuttosto alte.

Circa gli attori che parteciperanno alla serie, c’è già un certo fermento (e qualche scetticismo) a proposito di chi potrebbe interpretare Al Bano rendendolo al meglio.

“Chi interpreterà Al Bano?”, si è chiesto il cantante di Cellino San Marco. “Non lo so ancora, ma è una scelta che andrà fatta con estrema cura, per passare dalla mia adolescenza all’età matura”.

Bocche cucite, allora, sul cast della fiction su Al Bano, di cui potremo svelarvi i dettagli solo in corso d’opera.

Per dovere di cronaca, ricordiamo che qualche tempo fa si parlò di un’altra fiction con Al Bano e Lino Banfi, proprio per Publispei. Al Bano ha già lavorato con la stessa casa di produzione in alcuni episodi di Un Medico in Famiglia.

