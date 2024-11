Volete passare un Halloween spettrale ma all’insegna dell’amore? Ecco una lista con le 10 migliori serie TV soprannaturali e romantiche da guardare nella sera più spaventosa dell’anno.

Le serie TV soprannaturali per Halloween

Halloween è la serata nella quale ci si può rintanare in casa per gustarsi, da soli o in compagnia, degli spaventosi film dell’orrore.

In passato vi abbiamo proposto alcune serie TV horror adatte ai più coraggiosi, ma cosa possono fare coloro che di coraggio non ne hanno poi così tanto?

Se avete voglia di un piccolo brivido lungo alla schiena ma anche di un tocco di romanticismo, allora dovete guardare queste 10 serie TV soprannaturali che vi stiamo per elencare.

Cominciamo subito…

Siren vi sorprenderà

Serie TV soprannaturali Halloween: Siren

Siren è una serie TV abbastanza inquietante che parla di una giovane sirena e del suo viaggio sulla terra ferma alla ricerca della sorella maggiore.

Al centro vediamo anche la sua relazione con la coppia formata da Maddie Bishop e Ben Pownall.

Si tratta della rappresentazione di un amore privo di gelosie e di drammi inutili dal punto di vista sentimentale.

Continuiamo…