Ecco una lista in cui vi consigliamo i 10 film horror più spaventosi da vedere ad Halloween

Ottobre è il mese che predilige chi ama il brivido e per questo siamo qui per consigliarvi i 10 film horror più spaventosi da vedere ad Halloween. Ecco una lista di lungometraggi vecchi e nuovi.

I film horror da vedere ad Halloween

Sono tanti i film horror da vedere ad Halloween ma di solito si punta sulle classiche saghe amate da tutti gli appassionati. Stiamo parlando per esempio di Scream, Nightmare o Insidious.

Ci sono però molti film horror interessanti su Netflix, Prime Video o Disney Plus! Non solo a tema zombie, ma anche per quanto riguarda le possessioni o spietati serial killer.

LEGGI ANCHE: 10 sequel Disney usciti solo in VHS che non sapevi esistessero

Siete pronti a cominciare questo viaggio tra i film horror più paurosi in assoluto da vedere ad Halloween? Iniziamo subito.

Film horror ad Halloween: Terrifier è da vedere

Terrifier

Come si può non partire con il fenomeno del momento. Terrifier sta diventando un cult tra gli amanti del genere horror e del gore.

La trama è semplice: un essere vestito da clown semina terrore e morte lungo il suo cammino. Ad affrontarlo troviamo Sienna e suo fratello, riusciranno a fermarlo? Disponibile su AppletTV a noleggio, così come il sequel.

In Italia, a fine ottobre, uscirà al cinema il terzo capitolo. Quale momento migliore per recuperare i primi due film? Attenzione! A causa delle scene molto esplicite di violenza si raccomanda la visione solo a stomaci forti.