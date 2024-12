Disney Channel ha segnato la nostra infanzia con serie iconiche come Hannah Montana, Zack e Cody al Grand Hotel e I maghi di Waverly. Tuttavia alcune gemme del passato potrebbero essersi perse nei meandri dei ricordi.

Preparatevi a un viaggio nel tempo: ecco 10 serie Disney Channel che forse avete dimenticato, ma che vi sbloccheranno dei ricordi ormai dispersi!

I Dream

I Dream portava gli spettatori in una scuola di spettacolo chiamata Avalon Heights, dove un gruppo di ragazzi condivideva sogni, talenti e difficoltà.

La serie era una miscela di musica, amicizia e crescita personale, con un cast che includeva anche membri della band S Club 8.

In Italia è andata in onda su Disney Channel nel 2007, e oggi non è disponibile in streaming.

Nel cast c’era persino l’iconico Christopher Lloyd!