Stiamo per presentarvi una classifica da noi stilata e riguardante quelli che sono i migliori 10 cattivi dei film Disney di tutti i tempi. Leggetela tutta e fateci sapere se siete d’accordo con il nostro primo posto.

I film Disney e tutti i suoi cattivi

Da anni vengono rilasciati film d’animazione che incantano gli spettatori per la storia e per i personaggi che svolgono le azioni.

In alcuni casi, i cattivi Disney affascinano talmente tanto da risultare quasi più iconici (o sullo stesso livello) dell’eroe o eroina.

Ma quali sono i migliori villain di sempre? Ecco a voi la nostra classifica.

Cominciamo subito…

I cattivi Disney: Hans in Frozen

Hans

Partiamo con il decimo posto dedicato ad Hans di Frozen.

Ciò che gli fa aggiudicare un posto in classifica è il fatto di essersi presentato come il buono della situazione, per poi tramutarsi nel villain principale.

Un colpo di scena che nessuno si aspettava all’epoca.

Continua….