Vi stiamo per proporre una serie di attrici che potrebbero essere perfette per il ruolo di Meg nel futuro live action di Hercules.

Attrici per il live action di Hercules

Prossimamente, come molti già sapranno, verrà rilasciato il film live action su Hercules. La trama sarà un po’ diversa perché il punto di vista pare che sarà quello di Ade e il pubblico non sta già più nella pelle.

Ad oggi non sono ancora stati annunciati gli attori protagonisti e i casting sono in corso. Qui di seguito vi proponiamo, nel frattempo, una lista delle attrici che potrebbero essere perfette per il ruolo di Meg.

Attrici per Meg nel live action di Hercules: Ariana Grande

Partiamo con Ariana Grande, che nel 2024 è apparsa al cinema con l’attesissimo Wicked.

Sarebbe una perfetta Meg per l’aspetto e soprattutto per le doti canore strabilianti che la caratterizzano.

Il suo range vocale è sorprendente e si potrebbe anche creare una canzone scritta ad hoc per lei.

