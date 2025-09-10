Zootropolis diventa un musical teatrale

Disney Theatrical Productions, come riporta BroadwayWorld, ha annunciato un nuovo progetto che farà felici i fan di Zootropolis: il celebre film d’animazione del 2016 diventerà un musical teatrale.

L’annuncio è arrivato tramite un avviso di audizione, che conferma lo sviluppo di uno spettacolo della durata di circa 90 minuti. L’opera è destinata a debuttare in ambito professionale con una produzione LORT (League of Resident Theatres).

L’adattamento, attualmente in fase di sviluppo, porterà sul palco il vivace universo di Judy Hopps, Nick Wilde e degli altri iconici personaggi Disney, combinando azione, comicità e tematiche profonde, proprio come il film originale.

A guidare la squadra creativa ci sarà Sara Wordsworth, autrice del libretto. Le musiche e testi, invece, sono firmati da Jaheem Toombs, con il contributo di Matte Martinez.

La regia sarà affidata a Connor Gallagher e la supervisione musicale a Ian Weinberger. Quest’ultimo è noto per aver lavorato a numerosi progetti di primo piano nel panorama teatrale. Le selezioni degli interpreti saranno curate da C12 Casting.

Le audizioni sono già fissate per venerdì 19 settembre 2025 ai Ripley-Grier Studios di New York. I casting riguarderanno i personaggi principali della storia, tra cui Judy Hopps, Nick Wilde, Dawn Bellwether e Chief Bogo, che per la prima volta prenderanno vita sul palcoscenico.

Zootropolis ha segnato un trionfo al botteghino, con oltre 1 miliardo di dollari incassati a livello globale. Inoltre si è aggiudicato numerosi premi, tra cui l’Oscar come Miglior Film d’Animazione.

Il musical rappresenta quindi una nuova opportunità per riportare al pubblico le tematiche del film, quali diversità, inclusione e lotta ai pregiudizi, attraverso un linguaggio teatrale. Nel frattempo, i fan possono già guardare con entusiasmo al futuro. Oltre al musical, è previsto anche il sequel cinematografico di Zootropolis, atteso per il prossimo anno.

L’iniziativa si inserisce nella tradizione Disney di trasformare i propri successi animati in spettacoli teatrali. Con un team creativo di alto livello e un prodotto che ha già fatto la storia dell’animazione Disney, l’adattamento teatrale promette di regalare emozioni inedite e di conquistare un nuovo pubblico.