Sarà il brano “Zoo” a fare da colonna sonora a Zootropolis 2, il nuovo film d’animazione Disney, in uscita il prossimo 26 novembre. Presente nel video della canzone anche Shakira, che insieme ai colleghi Ed Sheeran e Blake Slatkin ha scritto il pezzo.

Shakira cura la colonna sonora di Zootropolis 2

Il 26 novembre nelle sale italiane arriva Zootropolis 2, il nuovo film d’animazione Disney. In questo attesissimo sequel, che arriva a distanza di 9 anni dal primo capitolo della saga, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De’Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città. La loro continua collaborazione però verrà messa alla prova come mai prima d’ora.

Oggi intanto è uscito il video della canzone originale “Zoo”, che farà da colonna sonora al lungometraggio Disney. Il brano, scritto e prodotto da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira, è interpretato dall’artista colombiana, che torna a dare alla voce al personaggio Gazelle. Ma non è finita qui.

Shakira infatti è anche la protagonista del video musicale di “Zoo”. Nella clip la cantante si presenta con diversi look ispirati a Gazelle e a Zootropolis 2. Il video, diretto da Hannah Lux Davis, è ambientato in diversi scenari del film, tra cui l’elegante Gala Zootenario che celebra il centenario delle barriere meteo della città, lo Zootropolis Express che si avvicina alla metropoli animale e una ripida montagna che l’artista scala insieme a Judy e Nick.

La colonna sonora strumentale del film è stata composta da Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre, qualche giorno in anticipo rispetto all’uscita del film nelle sale italiane.