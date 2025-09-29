Online il trailer finale di Zootropolis 2

Disney ha diffuso il trailer finale di Zootropolis 2. L’attesa seconda avventura arriverà nelle sale italiane il 26 novembre, promettendo di riportare i fan nella vibrante metropoli dei mammiferi con una nuova e avvincente indagine.

Nel trailer, tornano protagonisti i due inseparabili detective, Judy Hopps (doppiata in originale da Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman). Questa volta la coppia si trova sulle tracce di un misterioso rettile che giunge in città seminando caos e scompiglio.

Per risolvere il caso, Judy e Nick dovranno spingersi in angoli mai esplorati di Zootropolis. Affronteranno sfide in grado di mettere alla prova la loro fiducia reciproca e il loro rapporto, cresciuto ma più fragile che mai.

La grande novità di questo secondo capitolo è l’introduzione di un intero universo sotterraneo di rettili, che vivono nascosti rispetto al resto della popolazione. Tra i nuovi volti spicca Gary De’Snake, doppiato dal premio Oscar Ke Huy Quan, un personaggio che promette di dare filo da torcere ai protagonisti.

Al suo fianco arriveranno anche, come si vede nel trailer di Zootropolis 2, il castoro Nibbles (Fortune Feimster), una sorta di guida per i protagonisti, la simpatica dottoressa Fuzzby, un quokka terapeuta con la voce di Quinta Brunson, e il nuovo sindaco Winddancer (Patrick Warburton).

Accanto alle new entry, il film segna anche il ritorno di molti personaggi amati del primo capitolo. Tra questi il Capo Bogo con la voce di Idris Elba, Bonnie Hopps (Bonnie Hunt), Stu Hopps (Don Lake), Clawhauser (Nate Torrence), Bellwether (Jenny Slate).

E ancora Duke Weaselton (Alan Tudyk), Mr. Big (Maurice LaMarche), Flash (Raymond Persi ), Fru Fru (Leah Latham) e Gazelle, che avrà nuovamente la voce di Shakira e nel trailer si sente la nuova canzone, “Zoo“, scritta con Ed Sheeran e Blake Slatkin.

Con il suo mix di umorismo, avventura e tematiche sociali, Zootropolis 2 punta a replicare e forse superare il successo del film originale, portando in scena una storia che parla di diversità, inclusione e collaborazione. L’appuntamento è quindi fissato: dal 26 novembre Judy e Nick torneranno a guidare gli spettatori in un nuovo viaggio tra misteri e risate.