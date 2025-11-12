Quando esce Zootropolis 2 e dove vederlo

Dopo anni di attesa, Zootropolis 2 è finalmente pronto a conquistare il grande schermo. Il nuovo capitolo del film d’animazione Disney arriverà nelle sale italiane il 26 novembre 2025, distribuito da Walt Disney Italia.

La pellicola, sequel del successo premio Oscar del 2016, è diretta dai registi Jared Bush e Byron Howard – già vincitori dell’Oscar® – e prodotta da Yvett Merino.

Nel frattempo, Disney Italia ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale, che mostra un assaggio delle nuove avventure dei poliziotti Judy Hopps e Nick Wilde, alle prese con un caso misterioso che sconvolgerà l’intera città di Zootropolis.

Il cast italiano: nuove voci e graditi ritorni

Il film porta con sé un cast di doppiatori d’eccezione.

Ritornano Ilaria Latini e Alessandro Quarta nei ruoli dei protagonisti Judy Hopps e Nick Wilde, la coppia di agenti più amata del mondo Disney.

Tra le nuove voci italiane, troviamo:



Max Angioni , che doppia Gary De’Snake , un serpente tanto tenero quanto velenoso deciso a riabilitare il nome della sua famiglia;





Michela Giraud , voce di Nibbles Maplestick , una castorina esuberante e conduttrice di un podcast investigativo;





Matteo Martari, che interpreta il Sindaco Brian Winddancer, uno stallone carismatico e ingenuo con ambizioni eroiche.



Nel cast anche Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio, che danno voce agli Zebros, oltre a un cameo dello chef Max Mariola nel ruolo del Capo Chef.

La psicoterapeuta Stefania Andreoli presta invece la voce alla Dottoressa Fuzzby, una quokka terapeuta che aiuta Judy e Nick a gestire la loro nuova collaborazione.

Tornano anche Leo Gullotta (Mr. Big), Frank Matano (Duke Donnolesi), Paolo Ruffini (Yax) e Nicola Savino (Flash), oltre a Stefania Cangemi, Gabriele Patriarca, Roberta Greganti e molti altri.

La trama di Zootropolis 2

In Zootropolis 2, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano ad affrontare un nuovo mistero che sconvolge la città.

L’arrivo di Gary De’Snake porta scompiglio e mette a dura prova la loro collaborazione. I due saranno costretti a infiltrarsi sotto copertura in nuove zone di Zootropolis, tra ambientazioni mai viste prima e creature stravaganti.

La loro amicizia – e forse qualcosa di più – sarà messa alla prova come mai prima d’ora, mentre cercheranno di riportare la pace in una città dove nulla è come sembra.

Colorato, divertente e pieno di colpi di scena, Zootropolis 2 promette di essere uno dei film d’animazione più amati dell’anno.

Il sequel porterà nuovamente in scena i temi della diversità, dell’accettazione e del lavoro di squadra, arricchiti da un umorismo intelligente e personaggi indimenticabili.

Con un cast vocale tutto italiano di altissimo livello e una storia ricca di emozione, mistero e risate, Zootropolis 2 è pronto a riportare grandi e piccoli nella città dove ogni specie può sognare in grande.

Il trailer ufficiale

