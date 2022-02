3 Lo spoiler di Zoe Saldana

Zoe Saldana stava rischiando di avere non pochi problemi con la Marvel. L’attrice è attualmente sul set del terzo capitolo di Guardiani della Galassia. La pellicola, che rappresenta il 32esimo film del MCU ed appartiene alla Fase 4 della saga, approderà nelle sale di tutto il mondo a partire dal prossimo 5 maggio del 2023. Nelle ultime ore la Saldana, che interpreta il ruolo di Gamora, è stata protagonista di una disavventura che avrebbe potuto costarle parecchio.

Qualche ora fa Zoe ha infatti postato un simpatico video in cui è all’interno di un camerino con il trucco di Gamora ancora in faccia mentre ripassa un copione sorseggiando una bevanda. Nell’atto di sfogliare lo script che ha sul banco, l’attrice avrebbe inavvertitamente mostrato alcuni passi della sceneggiatura del nuovo film dei Guardiani della Galassia, su cui vige il più assoluto riserbo. Per questo motivo Zoe Saldana ha dovuto rimuovere immediatamente il post in questione e ha ripubblicato il video con un’evidente “censura” che potete vedere qui in alto.

“Ho dovuto toglierlo prima a causa della Marvel Security. Ora che ho coperto ciò che non vogliono che tu veda, concentriamoci sul Mate!“, ha scritto l’attrice. Il Mate è la bevanda argentina che la Saldana sta sorseggiando nella clip. Una disavventura che poteva costare davvero cara all’interprete. Non è la prima volta che un protagonista di una pellicola Marvel stava rischiando di spoilerare qualcosa di troppo.

Tornando al MCU. La Fase 4 della saga più remunerativa della storia del cinema è iniziata il 9 luglio del 2021 con il film su Black Widow. L’ultimo film che ha invece raggiunto le sale cinematografiche è attualmente Spider-Man: No Way Home, che ha incassato quasi un miliardo e 800mila dollari.

Ecco cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi…