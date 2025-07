Asha Banks e Matthew Broome hanno presentato l’attore che interpreterà Michael in Your Fault: London (VIDEO)

New entry nel cast di Your Fault: London

Arrivano le prime novità dal set di Your Fault: London. Dopo il successo del primo capitolo, My Fault: London, la versione inglese della saga Culpables avrà una trilogia completa.

Pochi giorni fa Matthew Broome e Asha Banks, interpreti di Nick e Noah, hanno annunciato in un video apparso sui canali social ufficiali di Prime Video di aver terminato le riprese del secondo capitolo. In queste ore, in una nuova clip pubblicata sempre sui profili della piattaforma, il duo di protagonisti ha annunciato una new entry che vedremo nel prossimo film.

In modo ironico Broome e Banks hanno chiesto a Joel Nankervis, il nuovo ingresso, di presentarsi. “Sono Michael e andrò a mettere un po’ di pepe nel nuovo Your Fault: London. Sono uno studente di Oxford e sono molto entusiasta“, sono state le sue parole.

Chi ha già visto Culpa Tuya conoscerà sicuramente il personaggio di Michael. Si tratta di un tutor dell’università frequentata da Noah con cui quest’ultima ha una liason. Con molta probabilità anche nel remake inglese Michael avrà il medesimo ruolo e creerà non pochi problemi alla coppia protagonista.

Al momento non si conosce una data d’uscita nel secondo film. Con molta probabilità il film potrebbe arrivare nel catalogo Prime Video nei primi mesi del 2026. A fine anno è prevista invece la conclusione della versione originale della saga Culpables.

Gabriel Guevara e Nicole Wallace torneranno con Culpa Nuestra per chiudere una saga che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. Ad oggi È colpa tua risulta essere il miglior debutto internazionale non in lingua inglese nella storia di Prime Video, raggiungendo il primo posto in classifica in ben170 paesi.