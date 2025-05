Rivelato il presunto cast di X Men?

E se fosse già trapelato il cast ufficiale del nuovo X Men? Come ormai tutti sanno, la Marvel ha intenzione di inserire nel Cinematic Universe anche i mutanti più famosi del cinema. Un nuovo reboot degli X Men sarebbe perciò in lavorazione e, negli scorsi giorni, sono trapelati online quelli che sembrano essere i presunti interpreti del nuovo capitolo.

A fare i nomi è stato Jeff Sneider, giornalista e insider, mentre era ospite al podcast The Hot Mic. Non si tratta di una fonte qualunque ma di un giornalista che in passato ha indovinato diverse ipotesi casting di casa Marvel. Sneider è stato, ad esempio, il primo ad annunciare il ritorno di Robert Downey Jr nel MCU nel ruolo di Dottor Destino.

Ora l’insider ha ipotizzato i nomi che, in base a quello che ha scoperto, sarebbero coinvolti nel progetto. Qualche giorno fa vi segnalavamo l’ipotesi Patrick Schwarzenegger. Ebbene, secondo quanto riportato da Sneider nel podcast l’attore potrebbe vestire i panni di Ciclope, alias Scott Summers, nel nuovo reboot.

Schwarzenegger viene da un anno fortunato grazie alla partecipazione alla terza stagione di The White Lotus. Il mondo dei supereroi non sarebbe nuovo per lui visto che ha fatto parte del cast della prima stagione di Gen X, lo spin-off di The Boys.

Il cast del nuovo reboot di X Men avrebbe anche il suo Charles Xavier/Professor X. A interpretare lo scienziato sarebbe Colman Domingo. L’attore si sta facendo notare sia al cinema che in tv. Qualche mese fa ha guadagnato una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo in Sing Sing.

Domingo fa parte anche del cast di The Four Seasons, nuova comedy Netflix che è stata di recente rinnovata per una seconda stagione. A chiudere il fantacasting di Sneider è Daisy Edgar Jones. Il suo nome è stato fatto come possibile interprete di Jean Grey. Per lo stesso ruolo qualche settimana fa è stata ipotizzata anche la star di Stranger Things Sadie Sink.