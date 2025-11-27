Questa sera è prevista la semifinale di X Factor 2025: ecco gli ospiti, come si svolgeranno le manche e le assegnazioni, ma anche chi è favorito per il passaggio in finale.

Semifinale X Factor 2025 ospiti

La semifinale di X Factor 2025 sta per arrivare, e con essa una serata piena di emozioni e sorprese. In diretta questa sera su Sky Uno, i sei concorrenti ancora in gara si sfideranno per ottenere il pass per la finale di X Factor 2025, che si terrà il 4 novembre in piazza del Plebiscito a Napoli.

Come di consueto, a impreziosire la serata saranno anche degli ospiti d’eccezione. Iniziamo con Irama, che presenterà il suo nuovo progetto musicale, “Antologia della vita e della morte”, un album che ha scalato rapidamente le classifiche. Non è escluso un duetto con Giorgia, dato che il loro singolo condiviso è già un successo. E per i fan di Irama, c’è da segnare una data: l’11 giugno 2026 sarà in concerto allo Stadio San Siro!

Ma le sorprese non finiscono qui: sul palco di X Factor ci sarà anche Brina Knauss, una dj e artista che sta facendo parlare di sé nei migliori club internazionali. Le sue sonorità house e techno promettono di regalare un momento speciale a tutti i fan del genere.

Assegnazioni manche Semifinale

Passiamo ora alle manche della semifinale, che si articoleranno in due fasi, come si legge anche su Novella2000.it. Durante la prima, i concorrenti si esibiranno con il supporto di un’orchestra dal vivo, una vera e propria sfida per dimostrare la loro versatilità sul palco.

Nel team di Achille Lauro, EroCaddeo canterà “Viva la Vida” dei Coldplay. Francesco Gabbani, invece, presenterà TellyNonPiangere, che interpreterà “A Te” di Jovanotti, e PierC, che si cimenterà con “All I Ask” di Adele.

Nel team di Jake La Furia, TOMASI canterà “Anna e Marco” di Lucio Dalla, mentre DELIA porterà sul palco “I pirati a Palermu” di Rosa Balistreri. Infine, a chiudere la serata sarà Paola Iezzi con Rob, che proporrà “Decode” dei Paramore.

Il meccanismo “Škoda Green Light” aggiunge un tocco di suspense, assegnando al concorrente più votato tre voti extra al televoto, facendolo automaticamente entrare in finale.

I favoriti per la finale di X Factor 2025

Secondo i bookmaker, EroCaddeo e Rob sono i favoriti per la vittoria, con quote di 1,02. Subito dopo, PierC (1,33) e TOMASI (1,65), che potrebbero riservare sorprese nelle prossime fasi.

TellyNonPiangere (2,25) e DELIA (3,00) restano un’incognita, ma non sono fuori dalla corsa.

Non ci resta che aspettare la serata per scoprire quale concorrente riuscirà a conquistarsi il posto in finale a X Factor 2025. Intanto, la semifinale promette di essere un vero spettacolo!