X Factor 2025, chi rischia l’eliminazione secondo i bookmaker
Chi rischia di lasciare X Factor 2025 stasera? Cosa dicono i bookmaker
Grande attesa per la puntata di questa sera di X Factor 2025. Ecco chi rischia l’eliminazione il talent show secondo quanto riportato dai bookmaker.
X Factor, gli inediti dei cantanti
La tensione cresce mentre ci avviciniamo sempre di più alla finale di X Factor 2025, e la puntata di stasera sarà il palcoscenico perfetto per gli inediti che i concorrenti porteranno sul palco. Ogni artista ha scelto un brano che rappresenta la sua unicità e potrebbe cambiare le sorti della gara. Ecco cosa ci aspetta stasera:
- Delia presenterà “Sicilia Bedda”.
- Tomasi porterà “Tatuaggi”.
- Viscardi canterà “Scinneme ‘A Cuollo”.
- Rob si esibirà sulle note di “Cento Ragazze”.
- EroCaddeo lo farà invece con “Punto”.
- TellyNonPiangere proporrà “Barche Di Carta”.
- PierC arriverà sul palco con “Neve Sporca”.
Come si svolgerà la puntata di X Factor
Il meccanismo di questa puntata di X Factor prevede che il concorrente con il minor numero di voti nella prima manche vada direttamente al ballottaggio. Qui, dovrà affrontare il meno votato della seconda manche, quella delle cover.
I concorrenti, come si apprende anche da Novella2000.it, si esibiranno sulle note di brani noti quali:
- TellyNonPiangere con “Nei Treni La Notte” di Frah Quintale.
- PierC con “Life On Mars?” di David Bowie.
- Tomasi con “The Loneliest” dei Måneskin.
- Delia con un mash-up ispirato a “La Llorona”.
- Viscardi con “Ain’t Nobody” di Rufus & Chaka Khan.
- Rob con “Un’Emozione Da Poco” di Anna Oxa.
- EroCaddeo con “Ancora” di Eduardo De Crescenzo.
Da qui scopriremo l’eliminato di questa puntata di X Factor 2025, che sarà impreziosita dalla presenza di Levante come ospite.
Chi rischia l’eliminazione da X Factor
Le quote Sisal danno TellyNonPiangere come possibile eliminato, con una probabilità di uscita a 1,57. Nonostante il talento, il giovane artista potrebbe non conquistare abbastanza pubblico.
Anche Viscardi, con il suo stile eclettico, potrebbe non riuscire a emergere tra i favoriti. Le sue quote per l’eliminazione sono a 2,50.
