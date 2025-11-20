Grande attesa per la puntata di questa sera di X Factor 2025. Ecco chi rischia l’eliminazione il talent show secondo quanto riportato dai bookmaker.

X Factor, gli inediti dei cantanti

La tensione cresce mentre ci avviciniamo sempre di più alla finale di X Factor 2025, e la puntata di stasera sarà il palcoscenico perfetto per gli inediti che i concorrenti porteranno sul palco. Ogni artista ha scelto un brano che rappresenta la sua unicità e potrebbe cambiare le sorti della gara. Ecco cosa ci aspetta stasera:

Delia presenterà “Sicilia Bedda”.

presenterà “Sicilia Bedda”. Tomasi porterà “Tatuaggi”.

porterà “Tatuaggi”. Viscardi canterà “Scinneme ‘A Cuollo”.

canterà “Scinneme ‘A Cuollo”. Rob si esibirà sulle note di “Cento Ragazze”.

si esibirà sulle note di “Cento Ragazze”. EroCaddeo lo farà invece con “Punto”.

lo farà invece con “Punto”. TellyNonPiangere proporrà “Barche Di Carta”.

proporrà “Barche Di Carta”. PierC arriverà sul palco con “Neve Sporca”.

Come si svolgerà la puntata di X Factor

Il meccanismo di questa puntata di X Factor prevede che il concorrente con il minor numero di voti nella prima manche vada direttamente al ballottaggio. Qui, dovrà affrontare il meno votato della seconda manche, quella delle cover.

I concorrenti, come si apprende anche da Novella2000.it, si esibiranno sulle note di brani noti quali:

TellyNonPiangere con “Nei Treni La Notte” di Frah Quintale.

con “Nei Treni La Notte” di Frah Quintale. PierC con “Life On Mars?” di David Bowie.

con “Life On Mars?” di David Bowie. Tomasi con “The Loneliest” dei Måneskin.

con “The Loneliest” dei Måneskin. Delia con un mash-up ispirato a “La Llorona”.

con un mash-up ispirato a “La Llorona”. Viscardi con “Ain’t Nobody” di Rufus & Chaka Khan.

con “Ain’t Nobody” di Rufus & Chaka Khan. Rob con “Un’Emozione Da Poco” di Anna Oxa.

con “Un’Emozione Da Poco” di Anna Oxa. EroCaddeo con “Ancora” di Eduardo De Crescenzo.

Da qui scopriremo l’eliminato di questa puntata di X Factor 2025, che sarà impreziosita dalla presenza di Levante come ospite.

Chi rischia l’eliminazione da X Factor

Le quote Sisal danno TellyNonPiangere come possibile eliminato, con una probabilità di uscita a 1,57. Nonostante il talento, il giovane artista potrebbe non conquistare abbastanza pubblico.

Anche Viscardi, con il suo stile eclettico, potrebbe non riuscire a emergere tra i favoriti. Le sue quote per l’eliminazione sono a 2,50.

CREDITI FOTO:

EroCaddeo, TellyNonPiangere, Rob e Delia: Alberto Terenghi / IPA