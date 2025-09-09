Le Winx tornano con una nuova serie reboot, Winx Club: The Magic is Back. Scopriamo tutte le novità sulla trama e sugli episodi.

Winx Club reboot quando esce

Il magico mondo delle Winx sta per tornare in una nuova veste. Dal 2 ottobre 2025, infatti, debutterà su Netflix la serie reboot Winx Club: The Magic is Back, un progetto firmato Rainbow che riporta sullo schermo le fate ideate da Iginio Straffi. In Italia, la serie andrà in onda anche sui canali Rai in autunno, con data di trasmissione ancora da annunciare.

Trama di Winx Club The Magic is Back

Il reboot ripercorre le origini della storia di Bloom, una ragazza normale che scopre invece di essere una fata con poteri magici. Al suo fianco non mancheranno le inseparabili Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, pronte a vivere nuove avventure nel collegio di magia Alfea, cuore pulsante della Dimensione Magica.

Questa nuova versione propone una narrazione più moderna, con uno stile visivo rinnovato e tecnologie d’animazione avanzate.

Trailer

Il trailer ufficiale della serie mostra un assaggio delle atmosfere magiche, dei nuovi design e delle trasformazioni che hanno reso iconico il franchise, rinnovando la curiosità per il ritorno delle fate più amate della TV.

Winx Club The Magic is Back in streaming

Winx Club: The Magic is Back sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix dal 2 ottobre 2025, con opzioni multilingua e sottotitoli. In Italia, oltre alla piattaforma streaming, la serie arriverà anche in chiaro sui canali Rai e sarà visibile on demand su RaiPlay.