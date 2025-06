Amanda Seyfried e il sogno di Wicked: “Ho fatto sei provini per Glinda”

Anche chi ha calcato i palcoscenici più prestigiosi e collezionato nomination agli Oscar può ritrovarsi a inseguire un sogno. È il caso di Amanda Seyfried, che ha recentemente raccontato il suo intenso percorso di audizione per il ruolo di Glinda nell’adattamento cinematografico di Wicked, diretto da Jon M. Chu.

Durante il podcast In the Envelope, l’attrice ha rivelato di aver sostenuto ben sei provini per il musical ispirato all’iconico show di Broadway. “Non ho più bisogno di fare audizioni, ma in questo caso volevo esserci, volevo provarci fino in fondo“, ha spiegato Amanda Seyfried, che all’epoca era impegnata sul set della serie The Dropout.

Nonostante gli impegni lavorativi e il poco tempo a disposizione, l’attrice ha trovato l’energia e la motivazione per affrontare il processo con dedizione. “Ho amato ogni fase, anche se è stato estenuante. Ci tenevo davvero tanto, e ho dato tutto. Ne ho parlato molto. Ho fatto audizioni tipo sei volte per Wicked perché doveva essere perfetto”, ha dichiarato.

Amanda Seyfried ha raccontato di aver lavorato a lungo e con costanza sulla musica di Wicked, spinta da un senso di competizione sana, tutta rivolta verso se stessa. “Ho lavorato duro per anni e anni e anni su quella musica. Credo di essere competitiva con me stessa in un modo davvero sano. Adoro mettermi alla prova, cercare nuove sfumature nella mia interpretazione. Per me è come risolvere un puzzle. Ogni volta che ricevevo feedback dal casting, era un’occasione per crescere”.

Il ruolo di Glinda, però, è andato ufficialmente ad Ariana Grande, mentre Cynthia Erivo ha interpretato Elphaba. Entrambe torneranno anche nel secondo capitolo del film, Wicked: For Good, previsto nelle sale per il 21 novembre 2025.

Nonostante non sia stata scelta, Amanda Seyfried ha affrontato l’esperienza con grande maturità e rispetto per il progetto. Ha infatti elogiato sia il film sia le interpreti, definendo il casting perfetto: “È uno spettacolo incredibile, e Ariana è straordinaria in questo tipo di performance. Tutto è andato come doveva andare”.

Per Amanda Seyfried, Wicked non è stato solo un ruolo mancato, ma una lezione preziosa: “Mi ha trasformata. È stata un’occasione per riscoprire la passione per il mio lavoro, anche nelle sue sfide più difficili”.