Whoopi Goldberg si aggiunge al cast di Un Posto al Sole per i 30 anni della soap

Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026 è stata annunciata una notizia che ha immediatamente fatto il giro del web. Whoopi Goldberg si unirà al cast di Un Posto al Sole.

L’attrice premio Oscar, tra i volti più celebri e amati del cinema americano, prenderà parte alla storica soap di Rai 3 in occasione del suo trentesimo anniversario.

Ad introdurre la notizia sul palco è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. L’annuncio è stato accompagnato da un breve filmato. In video, la stessa Whoopi Goldberg ha confermato la propria partecipazione alla soap, salutando il pubblico italiano con entusiasmo.

Per ora, i dettagli sulla durata della sua presenza nella serie non sono stati chiariti. È stato, però, confermato che si tratterà di una linea narrativa singolare. Il capo sceneggiatore di Un Posto al Sole, Paolo Terracciano, è già al lavoro sulla trama che coinvolgerà il personaggio di Goldberg.

Maria Pia Ammirati non ha potuto dire molto, ma ha svelato che si tratterà di una storia particolare, con sfumature mystery, e non mancheranno sorprese. Un altro elemento che ha destato curiosità tra i fan è che il personaggio interpretato da Whoopi vivrà anche un incontro sentimentale con uno dei protagonisti della soap.

Ulteriori dettagli – come il nome del personaggio, come entrerà in scena o l’identità del partner – non sono ancora riservati. La direttrice di Rai Fiction ha concluso l’intervento confermando che sarà organizzata una conferenza stampa dedicata, che vedrà la partecipazione anche di Whoopi Goldberg.

L’arrivo di una star internazionale in una soap italiana rappresenta un evento inedito. Questa sorpresa inaspettata coinciderà con i 30 anni di Un Posto al Sole e contribuirà a proiettare la serie verso una nuova stagione di successo.