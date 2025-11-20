Whoopi Goldberg è arrivata sul set di Un Posto al Sole: la star è sbarcata a Napoli ieri sera, accendendo…

È ufficiale: Whoopi Goldberg è arrivata sul set di Un Posto al Sole, proprio ieri è sbarcata a Posillipo, portando una ventata di novità e curiosità tra cast, troupe e pubblico. Le prime immagini dal backstage mostrano la star in un momento di concentrazione durante la preparazione di una scena, accolta con grande calore dagli attori della soap più longeva d’Italia.

Una presenza iconica nel cuore di Palazzo Palladini

L’arrivo dell’attrice premio Oscar, rappresenta un evento speciale per Un Posto al Sole, che continua a sorprendere i telespettatori con collaborazioni di alto livello. L’attrice porterà un personaggio misterioso, scritto appositamente per lei, che entrerà nelle dinamiche narrative delle prossime puntate. La produzione Rai mantiene ancora il massimo riserbo sulla trama, alimentando l’attesa dei fan e degli appassionati della soap.

La partecipazione dell’attrice ha già acceso il web:

foto, commenti e ipotesi dei fan stanno popolando i social, mentre la Rai conferma che si tratta di una collaborazione unica nel suo genere.

Nei prossimi giorni verranno rivelati ulteriori dettagli sul ruolo e sulle puntate in cui comparirà la nuova, affascinante protagonista. Intanto, cresce l’emozione per questo incontro tra eccellenze televisive internazionali e italiane.