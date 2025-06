Scopri quanti libri compongono la saga di We Were Liars – L’estate dei segreti perduti, l’ordine migliore per leggerli.

Tutto su We Were Liars: quanti sono i libri della saga e in che ordine si devono leggere

We Were Liars, uscita in Italia come L’estate dei segreti perduti, è una serie TV che sta iniziando a conquistare il pubblico di Prime Video. Forse però non tutti sanno che lo show è tratto da una serie di libri, quindi oggi scopriamo quanti sono e in che ordine leggerli.ù

L’estate dei segreti perduti è scritto da E. Lockhart, e non è un libro rimasto un volume isolato. Negli anni l’autrice ha ampliato l’universo narrativo dei Sinclair, la famiglia al centro della storia, dando vita a una piccola ma intensa serie letteraria.

Attualmente, i libri della saga sono tre. Il primo, pubblicato nel 2014, è proprio We Were Liars. Ambientato su un’isola privata durante l’estate, racconta la storia di Cadence Sinclair Eastman e della sua cerchia ristretta di amici, i cosiddetti “Liars”. Il romanzo ha ottenuto un successo immediato grazie alla sua atmosfera sospesa tra il thriller e il dramma psicologico, costruita attorno alla memoria frammentata della protagonista e a un mistero che si svela solo nelle ultime pagine.

Nel 2022 è uscito Family of Liars, un prequel ambientato diversi anni prima degli eventi raccontati nel primo libro. Questo secondo romanzo approfondisce le dinamiche della famiglia Sinclair e offre nuovi spunti per comprendere meglio l’eredità emotiva e i traumi che attraversano le generazioni. Anche se narrativamente si colloca prima, l’autrice ha consigliato di leggerlo solo dopo aver finito We Were Liars, proprio per non rovinare l’impatto emotivo della storia originale.

La saga si arricchirà ulteriormente con We Fell Apart, il terzo volume in uscita a novembre 2025. Secondo quanto annunciato da E. Lockhart, questo nuovo libro sarà strettamente legato sia al primo romanzo sia al prequel, chiudendo un ideale cerchio nella storia della famiglia Sinclair. I dettagli sulla trama sono ancora riservati.

Per chi si avvicina ora alla serie, l’ordine di lettura consigliato rimane quello di pubblicazione: prima We Were Liars, poi Family of Liars e infine We Fell Apart. In questo modo si preserva il mistero e si segue l’evoluzione emotiva dei personaggi così come l’autrice ha scelto di rivelarla, un tassello alla volta.

Attualmente in Italia è edito solo il primo romanzo, L’estate dei segreti perduti, mentre sono ancora inediti i due prequel Family of Liars e We Fell Apart. Scopriremo presto quando De Agostini deciderà di pubblicare i due