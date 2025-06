Nella nuova serie Prime Video We Were Liars c’è un abito che abbiamo già visto…ne L’estate nei tuoi occhi

Sembra proprio che i teen drama Prime Video condividano lo stesso…guardaroba! Ha debuttato lo scorso 18 giugno sulla piattaforma di Amazon L’estate dei segreti perduti, titolo con cui è conosciuta in Italia We Were Liars.

La serie è tratta dal romanzo young adult di successo di E. Lockhart ed è scritta da Julie Plec, creatrice di The Vampire Diaries. Al centro della trama troviamo Cadence Sinclair, ragazza di 16 anni appartenente a una ricca famiglia, che trascorre le sue vacanze estive nell’isola privata di Beechwood Island in compagnia dei cugini Johnny e Mirren e Gat.

La giovane è vittima di un incidente e, a causa di un’amnesia, dimentica quello che è accaduto. L’estate successiva cercherà di ricomporre i pezzi di quell’intricato puzzle per scoprire cosa è accaduto veramente.

Protagonista principale della serie è Emily Alyn Lind, che abbiamo conosciuto grazie al reboot di Gossip Girl. Dal mondo di The Vampire Diaries arriva anche Candice Accola, che interpreta la madre della ragazza Bess Sinclair. Ed è proprio lei la protagonista di un caso di “b**ch, you steal my look” che è stato immediatamente intercettato dai fan della serie.

they’re reusing tsitp wardrobe on this new prime video beach show pic.twitter.com/LgkV0zplQU — ruby ✭ 27 days 💌 (@lolatunglovebot) June 18, 2025

In una scena presente in una delle puntate di We Were Liars infatti vediamo la donna indossare un abito che è sembrato familiare ai fan de L’estate nei tuoi occhi. In effetti lo stesso vestito è stato visto anche su Susannah, la madre dei fratelli Jeremiah e Conrad Fisher, nella prima stagione del teen drama.

Un particolare divertente per due serie che nascono su presupposti completamente diversi. Ne L’estate dei segreti perduti ci si concentra sull’elemento mystery mentre L’estate nei tuoi occhi sugli amori e i drammi adolescenziali.