Cosa è successo alle madri di We Were Liars durante la misteriosa Estate dei 16 anni di Bess? Spoiler sul futuro della serie

Il mistero delle madri in We Were Liars

La prima stagione di We Were Liars (L’estate dei segreti perduti), la serie Prime Video tratta dal romanzo bestseller di E. Lockhart, svela cosa è successo a Cadence nella sua estate numero 16 a Beechwood Island. Nel frattempo però in sottofondo emergono via via indizi sempre più evidenti su un evento oscuro legato al passato delle tre madri: Penny, Carrie e Bess. In particolare gli spettatori sono rimasti con una domanda irrisolta dopo l’ultimo episodio: cos’è successo durante l’estate 16 di Bess? A cosa fa riferimento la donna parlando con la sorella?

Mentre We Were Liars si sviluppa sul trauma di Cadence, si fa sempre più chiaro che le sue madri — un tempo ragazze privilegiate e competitive — portano dentro di sé un segreto antico e devastante. Nell’episodio finale della prima stagione, Carrie e Bess si confrontano sulla morte di Johnny e Mirren, riflettendo su come quella perdita non sia stata altro che una punizione. Una punizione per qualcosa che avevano fatto da adolescenti, proprio nell’estate in cui Bess aveva sedici anni.

Le parole di Bess sono taglienti come una confessione non detta:

“A volte penso che perderli sia stata la nostra punizione. Come se quella brace ci fosse stata mandata da Dio, o dall’universo, o da Beechwood Island.”

Ma cosa è realmente successo durante quella famigerata “Estate 16”?

ATTENZIONE SEGUONO SPOILER SUL ROMANZO FAMILY OF LIARS (che potrebbe in futuro fungere da stagione 2 della serie).

Il segreto svelato in Family of Liars

Per scoprire la verità bisogna tornare al romanzo prequel Family of Liars, sempre di E. Lockhart. Qui la protagonista è una giovane Carrie, e attraverso la sua voce ci viene raccontato l’evento che ha cambiato tutto.

Durante quell’estate, Carrie viveva una storia d’amore intensa con un ragazzo affascinante e tormentato di nome Pfeff. Quello che sembrava un legame autentico si ruppe brutalmente quando Pfeff si avvicinò a Penny, la sorella di Carrie. La rivalità tra le sorelle, già esasperata dalla figura manipolatoria del padre Harris Sinclair, esplose.

Dopo un presunto tentativo di aggressione da parte di Pfeff ai danni di Penny, le cose precipitarono velocemente. Bess raccontò di averlo colpito, uccidendolo per difendere la sorella. Ma qual è la verità?

La trama di We Were Liars si infittisce

A colpire Pfeff con una tavola del molo fu proprio Carrie, accecata dalla gelosia e dal tradimento di Penny. Le tre sorelle, legate da sangue ma anche da segreti, decisero insieme di occultare il cadavere e inscenare un finto annegamento. Nessuno avrebbe mai saputo cos’era davvero successo. Nessuno, tranne loro.

Carrie ha vissuto da allora con il peso di quella colpa, e quando Johnny muore insieme a Mirren nell’incendio, Bess lo interpreta come il prezzo da pagare. Una punizione divina, karmica, per il peccato che ha seppellito sotto la sabbia di Beechwood. Ma allora perché Cadence è ancora viva, e il karma non ha colpito anche Penny?

E quando nell’ultima scena della serie vediamo Carrie parlare con il fantasma del figlio, capiamo che anche lei, come Cadence, è rimasta imprigionata tra passato e presente. Johnny, ormai spirito, le confessa che non riesce ad andare oltre, a trovare pace. Deve conoscere tutta la verità.

La stagione 2: una nuova prospettiva

Tutto questo apre le porte a una seconda stagione di We Were Liars che potrebbe esplorare proprio quel passato: l’estate delle sorelle Sinclair, la morte di Pfeff e la storia di Rosemary, la figlia prediletta di Harris Sinclair, morta prematuramente e mai dimenticata.

Con Family of Liars come materiale di partenza, We Were Liars è pronto a tornare e rispondere a tante domande che i fan si stanno ponendo. Non resta che sperare che Prime Video decida di adattare anche il romanzo prequel de L’estate dei segreti perduti.