Tutto sulla stagione 2 di Watson: anticipazioni sulla trama, data di uscita, cast e streaming. Scopri cosa aspettarti dal nuovo capitolo della serie CBS.

Watson 2: quando esce la seconda stagione

La serie Watson ha conquistato il pubblico con la sua rilettura moderna delle storie di Arthur Conan Doyle, ponendo al centro la figura del dottor John Watson dopo la morte di Sherlock Holmes. Con il successo della prima stagione, cresce l’attesa per Watson 2 e i fan vogliono sapere tutto.

Partiamo da quando esce. CBS ha programmato la data ufficiale di uscita per la stagione 2 di Watson a lunedì 13 ottobre, a chiudere la serata. La prima è andata in onda negli USA da gennaio a maggio, per approdare poi in Italia su Canale 5 in agosto.

Il cast di Watson 2 è tornato sul set a fine giugno in quel di Vancouver per le riprese, che teoricamente proseguiranno fino a marzo 2026. Per quanto riguarda la messa in onda italiana, invece, non abbiamo ancora informazioni.

Watson 2: anticipazioni sulla trama

La prima stagione ha esplorato la nuova vita di Watson dopo la morte di Holmes, presentandolo non solo come medico ma anche come investigatore, portando avanti in qualche modo l’eredità lasciata dall’amico. Nella stagione 2, dopo aver usato il DNA di Moriarty contro di lui e averlo vegliato mentre moriva, Watson inizia a mettere in discussione la sua concezione di chi è e di cosa sia capace.

“È davvero scosso, destabilizzato da ciò che è accaduto, e questo influisce sul modo in cui si rapporta con le persone attorno a lui“, ha dichiarato il creatore Craig Sweeny.

Con Moriarty fuori dai giochi, non è escluso che possano arrivare altri villain presi dall’universo di Sherlock Holmes, ma pare che questo non sia l’obiettivo principale del team creativo, che invece vorrebbe riuscire a creare un paradigma che includa il mondo di Arthur Conan Doyle senza stabilire come premessa che ogni anno debba comparire un nuovo cattivo.

“Non vuol dire che non lo faremo in futuro, ma abbiamo voluto aprire a un nuovo tipo di narrazione all’interno di quell’universo nella stagione 2“, ha chiarito Sweeny.

Nei nuovi episodi, stando alle anticipazioni, possiamo aspettarci una forte messa alla prova del rapporto tra Watson e Mary. Scopriremo di più sui loro trascorsi, sulle famiglie e sulla loro storia insieme. Vedremo Sasha e Stephens sotto una nuova luce fin da subito. Adam sarà costretto a confrontarsi con le sue ambizioni e il suo futuro alla clinica. E Ingrid dovrà affrontare la possibilità di cambiare. Tutto questo intrecciato a grandi temi scientifici.

Cast e personaggi

Nel cast della stagione 2 tornerà certamente Morris Chestnut, interprete di John Watson, che ha saputo dare al personaggio una profondità diversa rispetto alle versioni tradizionali. Al suo fianco compariranno Eve Harlow (Ingrid Derian), Peter Mark Kendall (Dr. Stephens Croft e Dr. Adam Croft), Ritchie Coster (Shinwell Johnson), Inga Schlingmann (Sasha Lubbock) e Rochelle Aytes (Dr. Mary Morstan).

Robert Carlyle (Once Upon a Time) entrerà in scena con il ruolo ricorrente di Sherlock Holmes. Anche Noah Mills si è unito al cast con un ruolo ricorrente, come riportato da Deadline. Interpreterà Beck Wythe, un uomo appena rientrato nella sua città natale, Pittsburgh, dopo aver mandato in fumo la sua carriera nella Silicon Valley.

Watson 2: dove vederla in streaming

Così come la prima stagione, anche Watson 2 dovrebbe andare in onda in Italia su Canale 5 e quindi, dopo il passaggio in TV, gli episodi saranno disponibili in streaming per un periodo di tempo limitato su Mediaset Infinity.