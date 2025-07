Virgin River stagione 7: scopri trama, anticipazioni, uscita prevista, cast completo, numero di episodi, durata e dove guardarla in streaming. Tutto quello che c’è da sapere.

Virgin River stagione 7: trama e anticipazioni

La conferma di Virgin River 7 ha scatenato entusiasmo tra i fan della piccola cittadina californiana. Nuovi intrecci politici, romantici e familiari attendono Mel e Jack nella prossima stagione. In questo approfondimento analizziamo trama, cast, episodi e dettagli sullo streaming, per arrivare preparati al ritorno su Netflix.

Come anticipato dallo showrunner Patrick Sean Smith a Tudum, la settima stagione esplorerà la “fase luna di miele” di Mel e Jack nella loro nuova vita, ma non rinuncerà a offrire dramma e imprevisti. Dopo un matrimonio da favola, la coppia si troverà ad affrontare sfide reali: adozione del bambino di Marley, la battaglia legale di Doc per difendere il suo studio e i misteri legati alla scomparsa di Charmaine e l’incarico di Calvin.

Due ingressi garantiranno ulteriore tensione: Victoria, un’ex poliziotta divenuta investigatrice per il consiglio medico, e Clay, un tipo dal passato difficile, alla ricerca della sorella scomparsa. Questi personaggi intrecceranno le esistenze di Doc e Jack, ampliando i conflitti in corso.

Leggi anche: Come finisce Virgin River 6 su Netflix: riassunto e finale

Virgin River stagione 7: quando esce su Netflix

Al momento Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale di uscita per Virgin River stagione 7. Tuttavia, considerando che le riprese dei nuovi episodi si sono concluse nel corso dell’estate 2025, come riportato da Netflix Tudum, è probabile che la settima stagione possa debuttare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

I fan dovranno ancora attendere per conoscere la data di uscita esatta di Virgin River 7, ma possono già stare tranquilli perché il servizio ha confermato la realizzazione di un’ottava stagione.

Cast, attori e personaggi

Il cast di Virgin River 7 vedrà il ritorno dei protagonisti storici che hanno reso la serie uno dei titoli più amati di Netflix. Torneranno Alexandra Breckenridge nel ruolo di Mel Monroe, Martin Henderson come Jack Sheridan, Tim Matheson nei panni del dottor Doc Mullins, Annette O’Toole come Hope, Colin Lawrence nei panni di Preacher, e Zibby Allen nel ruolo di Brie.

A questi si aggiungono altri personaggi secondari ma fondamentali, come Lizzie, Denny, Mike e Kaia, che continueranno a intrecciare le loro storie con quelle dei protagonisti.

Novità anche nel cast: come riportato da Netflix Tudum, due nuovi attori faranno il loro ingresso nella stagione 7. Sara Canning, già vista in The Vampire Diaries, interpreterà Victoria, un’ex agente di polizia diventata investigatrice per conto del consiglio medico. Cody Kearsley (Riverdale) sarà invece Clay, un giovane ex atleta da rodeo con un passato oscuro e un legame personale con un personaggio già noto.

Quanti episodi e quanto durano

Secondo quanto riportato da fonti come TV Insider, la stagione 7 di Virgin River sarà composta da 10 episodi, in linea con il formato utilizzato dalla maggior parte delle stagioni precedenti. Ogni episodio avrà una durata che si aggira tra i 40 e i 54 minuti, permettendo alla serie di mantenere un ritmo narrativo ben calibrato tra emozioni, colpi di scena e sviluppo dei personaggi.

Questa struttura a 10 episodi rappresenta un ritorno al formato classico della serie dopo le variazioni sperimentate nel terzo e quarto capitolo. I fan possono quindi aspettarsi una stagione compatta ma intensa, con episodi che approfondiranno ulteriormente le storie personali di Mel, Jack e degli abitanti di Virgin River.

Virgin River 7: dove vedere in streaming la serie completa

Virgin River stagione 7 sarà disponibile in esclusiva su Netflix, così come tutte le stagioni precedenti. La serie è presente nel catalogo globale della piattaforma e accessibile in streaming on demand, con tutti gli episodi delle stagioni 1-6 già caricati. Questo permette a chiunque voglia recuperare la serie, o semplicemente fare un rewatch prima del nuovo debutto, di farlo comodamente in qualsiasi momento.

Per accedere a Virgin River basta un abbonamento attivo a Netflix. La piattaforma, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC, garantisce anche la visione offline grazie alla funzione di download degli episodi. Considerando il successo internazionale e la base di fan fedele, è molto probabile che Virgin River 7 entri fin da subito nella Top 10 dei contenuti più visti.